Cabaye quitte son club de Dubaï (Al-Nasr)

Yohan Cabaye va déjà quitter les Emirats arabes unis. Son club d’Al-Nasr a annoncé l’information sur Twitter. Arrivé il y a six mois, le milieu de terrain de 33 ans, ancien de Lille, du PSG et de Crystal Palace, est désormais libre de tout contrat et peut s'engager avec le club de son choix.

Cabaye n'a plus porté le maillot de l'équipe de France depuis l'Euro 2016 et une entrée en jeu en toute fin de partie lors de la demi-finale remportée contre l'Allemagne 2-0.