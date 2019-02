Dybala, Marcelo, Pogba, Marcelo : les 7 infos mercato qui vous ont échappé mardi

La Juve parle d'un retour de Pogba...

Dans une longue interview accordée à La Gazzetta dello Sport, Fabio Paratici, le directeur sportif de la Juventus, a évoqué le possible retour de Paul Pogba. Et visiblement, cela relève de l'utopie. "Pogba reviendra ? Non. Dans le football, on ne sait jamais. Mais je dois dire que c'est très difficile...", a-t-il expliqué. Sauf surprise, l'international français ne reviendra donc pas dans le Piémont.

Notre avis : Grand artificier de la venue de Cristiano Ronaldo, Paratici a plus d'un tour dans son sac. Méfiance, donc...

... et confirme que Dybala va rester

Toujours dans cet entretien accordé à la Gazzetta, Paratici a évoqué le cas Paulo Dybala. Auteur d'une saison contrastée, l'international argentin fait régulièrement l'objet des rumeurs les plus folles sur le mercato. "Il va rester. Dybala est un joueur qui joue tous les matchs, il est présent. Je ne vois pas quel meilleur joueur on pourrait avoir. Peut-être Messi, mais déjà avec Neymar j'aurais des doutes...", confie Paratici.

Notre avis : Sauf s'il le demande, Dybala ne quittera pas la Juventus.

Buffon veut rester au PSG

Arrivé l'été dernier au PSG, Gianluigi Buffon compte bien y rester encore un peu. Comme il l'a confié au Telegraph ce mardi, son avenir s'inscrit à Paris. "Il y a une option pour un an de plus. Et j’espère signer la prolongation. Je pense que lorsque, dans un contrat, vous avez le choix pour un an, il est très important que les deux parties soient satisfaites. Je suis satisfait et j’espère rester, car je sais que l’équipe et moi-même pouvons continuer à grandir l’année de prochaine", a confié le gardien italien.

Notre avis : Buffon a déjà pris une importance capitale dans le vestiaire du PSG. Le fait de le voir poursuivre l'aventure parisienne semble normal.

Marcelo évoque son avenir

Marcelo a décidé de sortir du silence. Annoncé régulièrement à la Juventus, le latéral du Real Madrid, qui a d'ailleurs perdu sa place de titulaire, a démenti un possible départ en Serie A. "Je ne sais pas d’où viennent ces informations. Moi ça me fait même rigoler, je vois des montages de moi avec le maillot de la Juventus. Je crois que c’est un grand club, depuis l’époque de Nedved, mais je suis Madrilène, je suis sous contrat avec le Real Madrid, et je ne sais rien de ce qui sort", a-t-il expliqué dans des propos accordés à Esporte Interativo et relayés par FootMercato.

Notre avis : Marcelo a perdu sa place au Real. Son avenir est loin d'être figé.

Le Barça a de la concurrence pour De Ligt...

En pole position pour recruter Matthijs de Ligt, le Barça est toutefois encore loin d'avoir bouclé ce dossier. Et autant dire que le club catalan n'est pas le seul intéressé par le défenseur de l'Ajax Amsterdam. En effet, comme confirmé par Fabio Paratici, le directeur sportif de la Juventus, De Ligt est un objectif sur le mercato. "C'est l'un des meilleurs jeunes, on le suit avec grande attention", a confié ce dernier.

Notre avis : De Ligt n'aura que l'embarras du choix pour sa future équipe. On aurait tendance à mettre une pièce sur le Barça.

... et pour Jovic aussi

Mais outre le dossier De Ligt, le Barça aura aussi de la concurrence dans celui de Luka Jovic. Avec 19 buts toutes compétitions confondues cette saison avec Francfort, l'attaquant de 21 ans est une piste du club catalan... mais également du Real Madrid. Au point que Bild annonce ce mardi une offre de 45 millions d'euros provenant des Merengues. Lundi, le quotidien allemand FAZ annonçait pourtant que les agents du joueur étaient proches d'un accord avec les Blaugrana. Place à un nouveau Clasico... sur le mercato ?

Notre avis : Cette bataille pour Jovic était prévisible. Le joueur affole les compteurs cette saison.

Alioui, prêté au Cercle Bruges, prolonge à l'AS Monaco

Nabil Alioui, attaquant de l'AS Monaco actuellement prêté au Cercle Bruges et qui aura 20 ans la semaine prochaine, a prolongé son contrat avec le club de la Principauté de deux ans, jusqu'en juin 2023, a annoncé mardi l'AS Monaco. Vainqueur de la Coupe Gambardella avec Monaco en 2016, le joueur a été international français en U16, U18 et U19 et avait signé l'été dernier son premier contrat professionnel le liant à Monaco jusqu'en 2021.