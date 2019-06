Eriksen veut partir

Cette fois, c'est confirmé : Christian Eriksen veut quitter Tottenham. Annoncé dans le viseur du Real Madrid, le joueur des Spurs estime qu'il est temps d'aller voir ailleurs. "Je suis dans un moment de ma carrière où je veux quelque chose de nouveau. J'ai le plus grand respect pour tout ce qui s'est passé à Tottenham, mais j'ai également dit que j'aimerais essayer quelque chose de nouveau", a-t-il expliqué ce mercredi.

"Cela dépend de Daniel Levy (président des Spurs, ndlr). Et d’un club qui serait intéressé. Il n’y a pas beaucoup de choses que Tottenham n’a pas. Si jamais je pars, c’est pour franchir un palier. Mais il faut que le Real Madrid appelle Tottenham pour dire qu’il veut Christian. Et ils ne l’ont pas fait jusqu’à présent à ma connaissance", conclut-il.

Notre avis : Eriksen ne manquera pas de courtisans sur le mercato. Reste à voir le prix fixé par Tottenham...

Christian EriksenGetty Images

De Ligt est (très) courtisé

C'est l'un des dossiers les plus chauds de ce début de mercato. Promis à un départ, Matthijs de Ligt, le défenseur de l'Ajax Amsterdam, n'a toujours pas fait un choix concernant sa prochaine équipe. Et ce mercredi, le quotidien Sport annonce que cinq clubs sont intéressés : le Barça, évidemment, puis la Juventus Turin, le PSG, Manchester United et Liverpool. L'international néerlandais devrait prendre sa décision la semaine prochaine.

Notre avis : On reste d'avis que le Barça possède une longueur d'avance dans ce dossier.

Liverpool : Vers une prolongation de contrat pour Origi ?

Grand artisan de l'obtention de la Ligue des champions, l'attaquant de Liverpool Divock Origi sera passé par toutes les émotions cette saison. En marge des matches qualificatifs à l'Euro 2020, l'attaquant de la Belgique a évoqué son avenir, qu'il espère toujours à Liverpool.

"On va discuter mais je préfère me focaliser sur ces deux matches (contre le Kazakhstan et l'Ecosse, ndlr) et après on pourra discuter. (…) C'est surtout mon agent qui s'occupe de ça. Je sais qu'ils ont fait un premier pas et on attend maintenant la fin de saison pour discuter. Je ne me pose pas trop de questions à ce propos", a-t-il assuré alors que la presse anglaise, par la voix du Liverpool Echo, évoque déjà une future prolongation de contrat.

Notre avis : Ce serait une belle récompense pour ses qualités en sortie de banc.

Vidéo - Transferts - Origi : ''On va discuter avec Liverpool'' 02:45

Lille vise Reine-Adelaïde

Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions, le LOSC compte bien se renforcer sur le mercato. L'une des recrues envisagées est Jeff Reine-Adelaïde, l'attaquant d'Angers. Problème, le club angevin n'est pas disposé à s'en séparer selon L'Equipe, au point qu'une première offre de 10 millions d'euros (+ pourcentage à la revente) a été refusée. Son prix se situerait aux alentours de 20-25 millions. Rennes, Nice et Monaco sont également intéressés.

Notre avis : Si le LOSC insiste et augmente son offre, Angers pourrait craquer. Reine-Adelaïde serait forcément intéressé par la possibilité de jouer la Ligue des champions la saison prochaine.

Jeff Reine-Adélaïde fête un but lors de la rencontre Angers-Stade Rennais / Ligue 1Getty Images

L'OM et Monaco sur les traces d'André Silva

Après un prêt au FC Séville la saison dernière, André Silva va faire son retour à l'AC Milan. Mais le club lombard, de son côté, ne compte plus forcément sur l'attaquant portugais. Et un départ est donc à envisager cet été, comme l'explique La Gazzetta dello Sport ce mercredi. Pour le recruter, l'OM et l'AS Monaco sont cités par le quotidien transalpin. Wolverhampton serait toutefois en pole position dans ce dossier.

Notre avis : André Silva est une occasion à saisir sur le mercato. Et l'OM se cherche un buteur...

Tatarusanu proche de l'OL

En fin de contrat au FC Nantes, Ciprian Tatarusanu serait tout proche de rejoindre l'OL. Selon les informations de L'Equipe, le gardien roumain de 33 ans devrait signer un contrat de courte durée.

Notre avis : Transfert surprise du côté de l'OL. Tatarusanu sera donc probablement la doublure d'Anthony Lopes la saison prochaine.

Tatarusanu (Nantes)Getty Images

Le Napoli veut aussi Lukaku

C'est un duel 100% italien qui se profile pour Romelu Lukaku. En plus de l'Inter Milan, l'attaquant de Manchester United plaît au Napoli. Selon La Gazzetta dello Sport, le club partenopeo est en effet très intéressé par le profil de l'international belge. Toutefois, ce dernier aurait déjà donné sa parole à Antonio Conte, le nouvel entraîneur des Nerazzurri.

Notre avis : Si Lukaku doit partir, on pense qu'il rejoindra l'Inter. Le Napoli, lui, envisage sérieusement le retour de Duvan Zapata (Atalanta Bergame).