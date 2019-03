Hazard dans l'attente d'un accord entre Chelsea et le Real Madrid

"Le Real Madrid, c'est mon rêve depuis que je suis enfant". Une déclaration signée Eden Hazard le 8 octobre dernier pour ESPN. Cinq mois après, ce "rêve" semble plus proche que jamais. Alors que l'attaquant a toujours exprimé son amour du Real et le club madrilène sa volonté d'enrôler le joueur, selon des informations du quotidien AS, la question n'est désormais plus de savoir si le transfert aura lieu mais de savoir quand Chelsea et le Real Madrid parviendront à trouver un terrain d'entente.

Les premiers contacts entre l'attaquant belge et le Real Madrid ne datent pas d'hier puisqu'ils remonteraient à 2010, rapporte AS, précisant par ailleurs que l'intronisation de Zinedine Zidane - son idole - en tant qu'entraîneur, n'a pas été un élément déclencheur de sa décision mais que celle-ci a été prise il y a bien longtemps. Et si Eden Hazard était prêt à rejoindre le Real Madrid sous un autre technicien, aujourd'hui, nul doute que l'arrivée de "Zizou" ne doit pas le laisser indifférent.

Entre 100 et 120 millions d'euros

D'autre part, selon des proches du joueur, le transfert ne dépendrait que d'un facteur : un accord entre Chelsea et le club madrilène. Privé de recrutement lors des deux prochains mercatos, Chelsea doit encore fixer un prix. Une première offre de 80 millions a été proposée vendredi selon le Sun, alors que le club anglais souhaiterait faire monter les enchères. Selon AS, la directrice générale des Blues, Marina Granovskaia, estime que le transfert se situera entre 100 et 120 millions d'euros, un chiffre important en vertu du contrat du joueur, qui n'est lié avec le club londonien que jusqu'en juin 2020.

De son côté, l'entraîneur des Blues, Maurizio Sarri n'a jamais caché qu'un départ du Belge ne nuirait pas à son projet : "Eden a 28 ans. S'il veut partir, je pense qu'il doit partir", avait-il lâché en janvier dernier, confirmant ainsi que, plus que jamais, les jours d'Eden Hazard à Chelsea sont comptés.