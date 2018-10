Ibrahimovic, Fekir, Marcelo : les 5 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Zlatan au Real, la folle rumeur

Les plus de huit heures (8h01 pour être précis) sans marquer ont-ils fait prendre conscience au Real Madrid que l'arsenal offensif de l'équipe n'était pas suffisant ? Si l'on en croit les informations de la Cadena Cope, une radio espagnole, les dirigeants madrilènes se sont mis sur la piste de Zlatan Ibrahimovic, parti depuis un peu plus de six mois maintenant en Major Ligue Soccer (MLS) aux États-Unis.

Notre avis : Après la Juventus, l'Inter Milan, le Barça, le Milan et Manchester United, Zlatan pourrait continuer son tour d'Europe des clubs prestigieux. On doute en revanche qu'il soit ce qu'il manque au Real aujourd'hui.

Marcelo avec Cristiano Ronaldo dès cet hiver ?

Alors qu'il a vu son grand ami, Cristiano Ronaldo, quitter le Real Madrid pour la Juventus cet été, Marcelo voudrait le rejoindre le plus vite possible, selon Tuttosport. Et le plus vite possible, ce serait dès le mois de janvier selon le média italien qui croit savoir que l'international brésilien (57 sélections, 6 buts) l'aurait déjà dit à ses dirigeants et aurait donc demandé son transfert. Un souhait que Florentino Pérez, le Président du Real, ne serait pas prêt à accepter, pour l'instant.

Notre avis : Mal en point, en manque de leader, on voit mal le Real Madrid se séparer de l'un de ses joueurs cadres (au club depuis 12 ans). De plus, à Turin, le flanc gauche est la propriété d'un certain Alex Sandro.

MarceloEurosport

Après Sancho, Dortmund vise trois nouveaux prodiges anglais

Acheté à l'été 2017 pour 5 millions d'euros seulement à Manchester City, Jadon Sancho, auteur de deux buts et huit passes décisives toutes compétitions confondues avec le Borussia, en vaudrait désormais 45 selon Transfermartk. La réussite de ce projet pousserait, selon le Mirror, le Borussia Dortmund a tenté de nouveaux coups en Angleterre. Dans le viseur du club de la Ruhr, Bobby Duncan (Liverpool), Callum Hudson-Odoi (Chelsea) mais surtout Phil Foden (Manchester City), entré quatre fois en jeu en Premier League cette saison avec les Citizens, tous trois âgés de 17 ans.

Notre avis : Le Borussia a raison de poursuivre sa politique de post-formation. Difficile de penser en revanche qu'il puisse chiper Foden, sur qui Guardiola semble miser, à City.

Bonucci a refusé Manchester United cet été

Après une saison seulement passée au Milan, Leonardo Bonucci est revenu à la Juventus Turin cet été mais le scénario aurait pu être tout autre. Dans une interview accordée au Telegraph, le défenseur de 31 ans a révélé qu'il avait eu une offre de Manchester United. "Quand on m'a dit cette année qu'il y avait une chance que je rentre à la maison alors j'ai cessé de considérer les autres offres et j'ai décidé de revenir à Turin, a-t-il affirmé. Manchester United était intéressé mais ma décision était irrévocable."

Notre avis : Leonardo Bonucci n'aurait jamais dû quitter la Juventus Turin.

Le Bayern a un œil sur Fekir

Alors qu'il aurait pu (dû ?) rejoindre Liverpool cet été, Nabil Fekir garde une bonne cote auprès des grands clubs européens. C'est en tout cas ce qui ressort des informations du media allemand, Kicker, qui révèle que le Bayern Munich serait intéressé par le milieu offensif international (19 sélections, 2 buts) de l'OL. Le club bavarois aurait supervisé Fekir lors de la rencontre de Ligue des champions entre Lyon et le Shaktar Donetsk (2-2) début octobre et aurait bien aimé en faire de même lors du match de l'OL face à Hoffenheim ce mardi mais le capitaine lyonnais, touché à la cheville, n'est pas du voyage.

Notre avis : Nabil Fekir doit être ravi de voir que son transfert avorté à Liverpool n'a pas refroidi les prétendants prestigieux.