Football

Le FC Barcelone a une nouvelle solution farfelue pour garder Lionel Messi

TRANSFERTS - Conserver Lionel Messi cet été relève d'une mission quasi impossible pour le FC Barcelone. L'Argentin est le sujet de toutes les préoccupations des candidats à l'élection présidentielle du club fin janvier et tous ont leur solution, plus ou moins farfelue, pour tenter de le convaincre de rester en Catalogne. On vous explique tout ça dans le Mercato Buzz.

00:03:10, 833 vues, il y a une heure