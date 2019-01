Martial, Payet, Weigl : les 13 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Martial sur le point de prolonger à Manchester United

Comme la plupart de ses coéquipiers, Anthony Martial revit chez les Red Devils depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer. Selon Sky Sports, l'ailier français qui arrive en fin de contrat en 2020 est même sur le point de rempiler pour un nouveau bail longue durée de 5 ans. L'ancien Monégasque avait rejeté une offre de Manchester United en octobre dernier.

Notre avis : Martial devrait pouvoir évoluer en pleine confiance face au PSG.

La Chine veut toujours Payet

Dimitri Payet se retrouve au coeur du mercato hivernal. Si le joueur de l'OM avait écarté un possible départ en Chine, le Shanghai SIPG souhaite pourtant toujours le recruter. En effet, selon Sky Sports, le club d'Oscar veut toujours attirer l'international français, encore plus après avoir échoué dans le dossier Marko Arnautovic (West Ham).

Notre avis : Malgré ses performances décevantes, Payet ne devrait pas quitter l'OM cet hiver.

Vidéo - Débat - Payet est-il encore indispensable à l'OM ? 03:33

Un prêt payant pour Balotelli ?

L'OM est actuellement au travail pour recruter Mario Balotelli. Selon L'Equipe, un prêt de six mois serait à l'étude, même si ce dernier est encore loin d'avoir abouti. L'idée des dirigeants olympiens ? Pour qu'il continue à bénéficier du régime des impatriés, le salaire du joueur serait toujours pris en charge par l'OGC Nice. Difficile d'imaginer cette possibilité. Le quotidien précise également que Mino Raiola s'entretient régulièrement avec Andoni Zubizarreta, le directeur sportif. Les relations de l'agent avec Jacques-Henri Eyraud et/ou Rudi Garcia ne sont en effet pas des meilleures...

Notre avis : Un dossier qui reste très délicat.

Vidéo - Garcia : "Balotelli ? Je n'ai pas de temps à perdre sur des hypothèses" 01:03

Nice s'intéresse à Germain

Plus en odeur de sainteté du côté de l'OM, Valère Germain pourrait bien (re)prendre direction de l'OGC Nice. Selon France Football, le club azuréen souhaiterait recruter l'attaquant de l'OM dans l'optique d'un possible (et probable) départ de Mario Balotelli. Il y a quelques jours, Nice-Matin parlait déjà de cette possibilité.

Notre avis : Intéressant de voir à l'oeuvre un duo Germain - Saint-Maximin.

Vidéo - Marseille - Garcia sur le duo Germain/Mitroglou : "Il n'y a que marquer qui leur fera du bien..." 02:50

Dortmund prêt à lâcher Weigl ?

Thomas Tuchel tient peut-être ses renforts au milieu de terrain. Le PSG a fait une offre au Zenit pour Leandro Paredes mais ce n'est pas tout. Comme l'affirme Le Parisien, le Borussia Dortmund semble lâcher prise dans le dossier Julian Weigl, qui souhaite rejoindre le club parisien. D'abord réticent à s'en séparer, le club allemand serait désormais ouvert à un départ de son joueur, avec un prix fixé aux alentours de 25 millions d'euros. Une somme abordable pour le PSG. Quant au dossier Idrissa Gueye, il se complique pour Paris. Selon Le Parisien, Everton réclame... 50 millions d'euros pour son joueur. Et pour le remplacer, les Toffees viseraient Abdoulaye Doucouré, pisté par le PSG... et dont le prix a été fixé à 50 millions d'euros par Watford.

Notre avis : Si Weigl va au bras de fer, Dortmund cèdera.

Vidéo - 21e j. - Tuchel : "Julian Weigl était mon joueur mais..." 00:46

Nkunku veut quitter le PSG

Les soucis du club parisien avec ses milieux de terrain continuent. En plus du délicat dossier Rabiot et du recrutement d'un milieu défensif, le club parisien va désormais devoir gérer le cas Christopher Nkunku. Le joueur de 21 ans n'est pas satisfait de son temps de jeu et envisage clairement un départ cet hiver ou plus certainement en fin de saison selon Le Parisien.

"Le constat est que le temps de jeu et sa place dans la rotation sont insuffisants, constate son agent José Pierre-Fanfan, ancien joueur parisien. Il doit franchir un palier et ce n’est pas possible au PSG, surtout en jouant à un poste jamais défini ni fixé. Sans prétention, on sait que Christopher peut jouer n’importe où en Ligue 1. La progression n’est plus là, elle se situe sur le fait de savoir s’il est capable d’évoluer régulièrement à un échelon supérieur, de s’installer dans un club qui joue l’Europe. Les choses peuvent aller très vite, mais on doit d’abord rencontrer la direction pour savoir comment elle se positionne".

Notre avis : Les dirigeants parisiens restent maladroits avec leurs jeunes.

Accord entre le Milan et Piatek

Alors que Gonzalo Higuain va rejoindre Chelsea, l'AC Milan se prépare à lui trouver un remplaçant. Et tout porte à croire qu'il s'agira de Krzysztof Piątek, le buteur du Genoa. Entre les Rossoneri et le joueur, un accord a été trouvé aux alentours d'un salaire de deux millions d'euros par an. Selon Sky Italie, il ne manque plus désormais "que" celui entre les clubs. Le Genoa réclame au moins 40 millions d'euros + bonus. Les deux parties devaient se rencontrer ce vendredi. De son côté, La Gazzetta dello Sport explique qu'un accord a été scellé : un prêt payant avec option d'achat pour une somme totale de 40 millions.

Notre avis : Une belle pioche pour le Milan.

La Juve en embuscade pour Emerson

Les Bianconeri ne comptent pas laisser passer l'occasion. Alors que les dirigeants de la Juventus discutent en ce moment avec ceux de Chelsea pour le transfert de Gonzalo Higuain, ils en ont profité pour glisser le nom d'Emerson Palmieri selon Tuttosport. L'arrière gauche brésilien de 24 ans joue peu avec les Blues mais il plait au club turinois qui envisage d'inclure son transfert à celui d'Higuain.

Notre avis : Un renfort qui ferait beaucoup de bien à la Juve.

Le Guangzhou Evergrande s'attaque à Arnautovic

L'offensive pour conquérir l'attaquant autrichien arrive de Chine. Après le Shanghai SIPG, c'est désormais le Guangzhou Evergrande qui discute avec Marko Arnautovic et son entourage selon Sky Sports. West Ham tient à joueur peine à résister aux offres chinoises et Arnautovic n'a pas été convoqué pour le match de samedi contre Bournemouth car il n'est pas "dans le bon état d'esprit" selon son coach Manuel Pellegrini.

Notre avis : Une muraille ne suffira pas aux Hammers pour garder Arnautovic.

L'Inter en pole pour Barella

Très en vue avec Cagliari cette saison, Nicolo Barella fait partie des joueurs les plus convoités. Naples et Chelsea suivent le milieu de terrain de 21 ans de près mais l'Inter serait la mieux placée selon Sport Mediaset. Les Nerazzurri auraient en effet permis à Cagliari de recruter prochainement Nahitan Nandez de Boca Juniors grâce à leur réseau en Argentine. Avec ce renfort à venir, Cagliari pourra laisser filer Barella à l'Inter l'été prochain contre 40 millions d'euros plus 10 de bonus.

Notre avis : Une affaire qui ne ferait que des heureux.

Cardiff officialise Niasse

Comme attendu, les Bluebirds ont annoncé l'arrivée en prêt pour six mois d'Oumar Niasse en provenance de Leicester. L'attaquant sénégalais n'a joué que 7 matches avec les Foxes durant la première partie de saison. Son recrutement ne devrait pas freiner celui d'Emiliano Sala aurait déjà passé sa visite médicale avec Cardiff.

Notre avis : Bien plus actif que ses rivaux sur le marché des transferts, Cardiff sera bien armé pour le maintien.

Direction Nottingham Forrest pour Benalouane

L'ancien Vert quitte les Foxes. N'entrant pas dans les plans de Claude Puel à Leicester cette saison, Yohan Benalouane change d'air. Le défenseur central de 31 ans rejoint Nottingham Forrest, 9e de Championship, où il a signé un contrat d'un an et demi. Il devient ainsi la première recrue du nouveau coach Martin O'Neill, nommé cette semaine en remplacement d'Aitor Karanka. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé.

Notre avis : Une très bonne nouvelle pour le joueur.

Koundé prolonge chez les Girondins

Le jeune défenseur s'installe à Bordeaux sur le long terme. Jules Koundé a prolongé de deux ans le contrat qui le lie aux Girondins soit jusqu'en 2023. Formé au club, le joueur de 20 ans a déjà disputé 31 matches cette saison pour 2 buts et 1 passe décisive.