Antoine Griezmann vient de vivre une semaine mouvementée. Et c'est un doux euphémisme. Entre l'élimination en Ligue des champions contre la Juventus et la défaite cruciale dans la course au titre contre l'Athletic Bilbao (2-0), un revers qui a laissé les hommes de Diego Simeone à dix points du FC Barcelone, l'Atlético de Madrid serait déjà presque tenté de travailler sur la saison prochaine.

Reste à savoir si le prochain exercice se construira toujours autour d'Antoine Griezmann. Car depuis le week-end dernier, les rumeurs pleuvent sur son avenir. Samedi dernier, L'Equipe affirmait que le Barça avait relancé le joueur, avant que la presse espagnole (Cadena SER) nie ces infos en bloc. Mardi, c'était autour du quotidien catalan Mundo Deportivo de faire sa Une sur le sujet et d'affirmer sereinement : "Griezmann veut aller au Barça".

Face à ces rumeurs contradictoires, la personne la mieux placée pour en parler s'est exprimée. Enfin. Il s'agit de sa sœur, Maud Griezmann, celle qui gère la carrière de l'attaquant madrilène. Pour L'Equipe, elle a accepté de faire le point, et rejette en bloc tout le tohu-bohu entourant son frère ces derniers jours.

Griezmann dépité par l'élimination en Ligue des champions

"C'est fatigant de lire chaque jour de nouvelles choses sur ce que penserait mon frère et sur telle ou telle personne disant savoir ce qu'il pense, a-t-elle déclaré, passablement agacée. "Les seules personnes qui gèrent les intérêts de mon frère depuis deux ans sont moi-même, mon père, Alain, et notre avocat, Sevan Kariana, a-t-elle précisé.

Alors qu'Antoine Griezmann est sous contrat avec l'Atlético de Madrid jusqu'en 2023, l'attaquant français a été profondément deçu de ne pas avoir pu emmener le club madrilène en finale de la Ligue des champions qui se jouera le samedi 1er juin au Wanda Metropolitano, l'antre de l'Atléti. De quoi remettre en cause soudainement son attachement pour les Colchoneros ?

"Antoine est dépité par cette élimination. (…) Mais il l'est au même titre que ses coéquipiers, son coach, ses dirigeants et ses supporters. On se verra tous ensemble pour faire le point à notre retour. Antoine aura le recul nécessaire. Et s'il y a un club avec lequel nous sommes en contact en ce moment, c'est l'Atlético de Madrid et aucun autre." Pour l'heure, c'est assez clair.