Frenkie de Jong rejoindra le FC Barcelone en juillet

Le PSG a perdu la bataille pour Frenkie de Jong. C’est désormais officiel. Après avoir été annoncé très proche du club parisien pendant plusieurs semaines, Frenkie de Jong s’est officiellement engagé avec le FC Barcelone pour la saison prochaine. Le jeune prodige néerlandais de 21 ans va rejoindre le club blaugrana pour cinq ans contre 75 millions d’euros, avec 11 millions d’euros de variables comme le précise le Barça dans un communiqué. Un cruel désaveu pour Paris qui pensait tenir sa sentinelle pour le futur.

Le Barça a donc eu le dernier mot. La semaine passée, le PSG semblait pourtant en avance dans le dossier. Mais le club blaugrana, par l’intermédiaire de son président Josep Maria Bartomeu, a choisi de ne pas rendre les armes. Après un voyage à Amsterdam jeudi dernier à en croire la presse catalane, le boss catalan a réussi à convaincre l’Ajax de lâcher sa pépite à son club avec une offre supérieure à celle du PSG, estimée à 75 millions.

De Jong va trouver Messi... et un gros salaire

Mieux, le président barcelonais a pu compter sur l’envie indéfectible du jeune prodige de rejoindre son club, comme il l’avait expliqué au début de saison. Les approches parisiennes avaient un temps fait oublier l’amour que porte De Jong au Barça et à Leo Messi. Le Néerlandais a sans doute profité de l’interêt parisien pressant pour négocier au mieux un contrat longue durée en or. Selon les indiscrétions d’une partie de la presse espagnole, le prodige de 21 ans pourrait toucher 16 millions d’euros par saison, soit autant que Luis Suarez. Un chiffre que n’a pas confirmé le Barça dans son communiqué.

Vidéo - "De Jong s’est évidemment servi du PSG pour mieux négocier avec le Barça" 01:08

Des chiffres massifs, pour un talent majeur

Si les chiffres font tourner la tête, c’est aussi parce que le gamin est pétri de talent. À 21 ans, il s’est déjà imposé comme un élément à part de l’Ajax Amsterdam mais aussi de la sélection néerlandaise. Vision de jeu, passes précises et capacité d’élimination, de Jong peut aussi évoluer dans différentes positions au milieu, en sentinelle, en lieu et place de Sergio Busquets, ou plus haut, en relayeur, où il sera en concurrence avec Arthur, Ivan Rakitic voire Arturo Vidal.

A la vitesse à laquelle il a gravi les échelons jusque-là, son intégration au sein du Barça, où la filière néerlandaise reste toujours aussi populaire, ne devrait pas poser de problèmes. Avec de Jong, le club blaugrana continue sa politique de rajeunissement entreprise depuis quelques saisons en s’offrant l’un des joyaux les plus convoités du mercato. Paris ne dira pas l’inverse.