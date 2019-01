Mercato - Cible du PSG, Julian Weigl est retenu à Dortmund

"Il reste à Dortmund." Présent dans l'émission sportive de la chaîne publique ZDF samedi soir, Michael Zorc n'a pas tourné autour du pot. Dans la foulée du succès du Borussia à Leipzig (0-1), le directeur sportif du club s'est montré encore ferme au sujet de l'avenir de Julian Weigl. Zorc l'avait déjà été fin décembre, affirmant que la priorité était la réussite sportive cette saison et que les caisses du club étaient pleines.

"Nous ne voulons laisser partir aucun des joueurs dont nous avons besoin pour atteindre nos objectifs", avait-il dit à l'époque alors que le BvB mène actuellement la Bundesliga avec six points d'avance sur le Bayern Munich (2e) et qu'il affrontera Tottenham en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Paredes et Gueye, les derniers recours ?

Ces derniers jours, l'intérêt de Julian Weigl pour le PSG a filtré dans la presse, lui qui a encore évolué en défense centrale samedi soir pour pallier l'absence prolongée de Dan-Axel Zagadou. Retenu par Dortmund, alors qu'Arsenal et l'AS Rome étaient également cités parmi les clubs intéressés, l'international allemand ne devrait donc pas rejoindre son ancien entraîneur Thomas Tuchel dans la capitale tricolore cet hiver.

Le club parisien pourrait se tourner donc sur ses deux autres pistes de l'actuel mercato : Leandro Paredes (Zénith Saint-Pétersbourg) et Idrissa Gueye (Everton). En attendant, peut-être, une bonne nouvelle émanant des Pays-Bas pour la venue de Frenkie de Jong l'été prochain. Selon Catalunya Radio, le prodige néerlandais doit annoncer au plus tard mercredi le nom de son futur club entre Paris et le Barça.