Mercato : De Jong aurait dit "oui" au Barça, le PSG s'attaque à un autre joueur de l'Ajax

Lorsqu'on parle de mercato, la roue peut vite tourner. Entre rebondissements, coup bas et poker menteur, le marché des transferts est une jungle sans foi ni loi. Et comme depuis quelques années déjà, le PSG et le Barça se livrent une véritable guerre sur un dossier. Et on ne parle pas de celui qui concerne Adrien Rabiot, dont l'épilogue ne fait plus guère de doute, mais bien celui de Frenkie De Jong.

Vidéo - Pourquoi le PSG a perdu la bataille avec Rabiot : Hutteau décrypte 03:58

Courtisé par les deux clubs, le milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam se retrouve au centre de cette bataille. Si le très sérieux et réputé quotidien néerlandais De Telegraaf annonçait, en décembre dernier, qu'un transfert dans le club parisien était d'ores et déjà acté pour l'été prochain, la donne pourrait bien avoir changé. En effet, selon Mundo Deportivo, un journal proche du Barça, le milieu de terrain a finalement préféré le projet blaugrana à celui parisien. Résultat, il "aurait dit oui" à un transfert et l'aurait déjà signalé au club.

Pas d'accord entre l'Ajax et le Barça

Des informations qui confirment celles de Sport, qui annonçait, le 27 décembre dernier, que De Jong avait donné son accord au Barça. Toutefois, rien ne semble encore bouclé avec l'Ajax Amsterdam. Alors que le prix du joueur est fixé à 75 millions d'euros, les dirigeants du club catalan ne souhaitent visiblement pas dépenser une telle somme. De quoi laisser une chance au PSG, qui n'auraient visiblement pas de problème à satisfaire la requête du club néerlandais.

Vidéo - Doucouré, Allan, Nainggolan : quelle piste crédible au milieu pour le PSG ? 02:38

Si le suspense reste donc entier dans ce dossier à rebondissement(s), les dirigeants parisiens sont également au travail pour le présent. Conscients de la requête de Thomas Tuchel, "nerveux" de ne voir personne arriver au milieu de terrain, ces derniers sont au travail.

Ainsi, selon L'Equipe, un nouveau joueur de l'Ajax Amsterdam est visé. Mais cette fois pour cet hiver. Il s'agit de Donny Van de Beek, international néerlandais aux cinq sélections. Avec 7 buts et 6 passes décisives en 31 matches, le milieu de terrain réalise une belle saison avec son club. Son prix ? Aux alentours des 20 millions d'euros.

Mais cette nouvelle piste vient s'ajouter à beaucoup d'autres. En Italie, les noms de Allan (Napoli), Radja Nainggolan (Inter Milan) et Lorenzo Pellegrini (AS Rome) sont annoncées. Concernant le premier cité, une réunion entre son agent et les dirigeants napolitains est à venir dans les prochaines heures selon Sky Italie. Le tout pour faire un point sur la situation. Abdoulaye Doucouré (Watford) serait également une idée du board parisien, qui multiplie donc les noms pour son milieu de terrain. Thomas Tuchel n'a plus qu'à prendre son mal en patience...