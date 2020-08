Envisager l'inenvisageable. Cet été 2020, décidément inédit, nous a offert une perspective qui semblait irréelle : voir Messi défendre un autre maillot que celui du Barça. L'histoire semblait ficelée pour de bon, éternelle et romantique. Le petit gamin de la Masia devenu légende d'un seul et unique club. Mais le romantisme se frotte parfois au réalisme. Le Barça n'offre plus les garanties sportives nécessaires au génial argentin.

Et s'il faut se pincer pour y croire, Messi a bien demandé de partir. Pas pour négocier un nouveau contrat cette fois mais pour de bon. Si l'affaire n'est pas encore entendue, si tout se jouera sans doute dans les astérisques des clauses du contrat signé en 2017, Messi n'a jamais été aussi proche d'un départ. Sa destination, en cas de départ, est connue : ce sera Manchester City. Un point de chute longtemps fantasmé mais jamais sérieusement envisagé. A 33 ans, Messi est peut-être à l'aube de son plus grand défi personnel.

1. Briller ailleurs loin de son cocon

Voilà la principale limite de la carrière de Lionel Messi : n'avoir réussi qu'au FC Barcelone. Formé à la Masia, façonné par le géant catalan et son environnement atypique, mis dans les meilleures dispositions par ses entraîneurs successifs, flanqué de ses amis et coéquipiers qui parlaient le même football que lui (Iniesta, Xavi), l'Argentin incarne le Barça depuis des années. Avec lui, il a absolument tout gagné. Mais sorti de son cocon espagnol, Messi n'est plus tout à fait Messi. S'il a remporté la médaille d'or aux JO de 2008, son palmarès avec la sélection argentine témoigne de ses difficultés loin de Barcelone. Avec l'Albiceleste, malgré un casting de choix à ses côtés, il est allé de désillusion en désillusion.

Quitter la Catalogne, c'est prendre un risque immense. Mais c'est aussi une occasion de prouver que Messi n'a pas besoin de Barcelone pour briller. Que son génie peut dépasser les frontières, les plans de jeu, les schémas tactiques, les particularités de la Liga ou du Barça. Qu'il est définitivement universel. Les génies du jeu au XXIe siècle, de Zidane au Brésilien Ronaldo, de Ronaldinho à l'autre Ronaldo ont tous brillé dans des écuries différentes. Ils ont tous goûté au danger de la remise en cause. Messi n'en a pas eu besoin pour devenir une légende. Mais le faire à 33 ans donnerait plus d'épaisseur encore à sa carrière.

2. Répondre au défi de Ronaldo

"J'ai joué en Angleterre, en Espagne, en Italie, au Portugal, pendant que lui a toujours joué en Espagne(…). Pour moi, la vie est un défi, j'aimerais qu'il vienne un jour en Italie. Qu'il fasse comme moi et qu'il accepte le défi." Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport l'an passé, Cristiano Ronaldo énumérait avec une pointe de défiance tous les pays où il avait réussi. Il a gagné partout où il a joué. Messi a beaucoup gagné mais n'a joué qu'à Barcelone. La carrière de l'Argentin sera toujours analysée à la lumière de celle de son contemporain.

Parce que les deux hommes, au sommet des récompenses individuelles et collectives depuis 12 ans, se livrent à distance le duel le plus éclatant de l'époque. Le palmarès de Ronaldo a deux atouts sur celui de Messi : il a remporté un titre majeur avec sa sélection nationale (Euro 2016) et une Ligue des champions sans le Real Madrid (Manchester United, 2008). Réussir ailleurs, c'est aussi gommer cet avantage acquis par le Portugais.

Imiter CR7 pour mettre fin au débat : pour Messi, c’est aussi une question d’héritage

3. Marcher sur la Premier League comme sur la Liga

Réussir ailleurs mais pas n'importe où. Dans le plus grand championnat du monde, le plus compétitif, le plus concurrentiel aussi. En Liga, la course au titre se résume, le plus souvent, à un duel. La Premier League offre une densité unique. Finir à 30 buts en Liga ou en Premier League n'a pas tout à fait la même valeur. Finir champion d'Angleterre ou champion d'Espagne non plus.

Signer à City, c'est aussi se confronter à la référence Liverpool. Champion d'Europe 2019, champion d'Angleterre 2020 et collectif le plus complet du Royaume. "Il n'a jamais joué dans un autre championnat. Le football est différent ici, j'aimerais bien voir ça", le titillait Jürgen Klopp la semaine dernière. Planté son drapeau en Angleterre est le défi ultime. Rien n'est plus difficile aujourd'hui dans les cinq grands championnats. D'autant que Messi se confrontera au championnat qui laisse le moins d'espace, après avoir plané sur celui qui en laissait le plus, avec les meilleurs défenseurs du continent.

4. Offrir sa première Ligue des champions à City

Lionel Messi n'arriverait pas tout à fait dans un club où tout est à construire. Loin de là. Manchester City est l'un des deux grosses puissances du football anglais et a déjà raflé la Premier League (deux lors des trois dernières années). Mais City n'est pas encore un grand club européen comparable au Bayern, au Barça, au Real ou même à la Juventus.

Tout l'enjeu pour Messi serait de le hisser à la hauteur de ces mastodontes. Sa mission, un peu comme celle de Neymar au PSG : offrir sa première Ligue des champions au club. Si City a les finances et même l'effectif pour y parvenir, il n'a cessé de se heurter à son plafond de verre en C1, comme face à Lyon en quart de finale cet été. Faire entrer les Citizens dans le gotha est un défi immense. Même pour un joueur de son talent.

Du football total avec De Bruyne et Guardiola : Messi à City, c’est ultra sexy

