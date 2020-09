11 mars 2020. Cette date a une signification toute particulière pour les supporters parisiens, qui ont vu ce jour-là le PSG se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions face à Dortmund, après trois déconvenues consécutives à ce stade de la compétition face au Barça en 2017, au Real en 2018 puis Manchester United en 2019. Dans la foulée de cette victoire, des scènes de joie assez surréalistes ont eu lieu devant le Parc des Princes, sur le parvis de la Porte d’Auteuil, où joueurs et supporters ont communié pendant de longues minutes.

Mais le 11 mars 2020 ne représente pas que la qualification parisienne face au BVB. C’est aussi le dernier match officiel disputé par Edinson Cavani. Un clap de fin que personne n’a vu venir, tant il était à l’époque impossible de se projeter sur la suite de la saison au vu de la crise sanitaire. Mais la décision prise par la LFP et le gouvernement français de ne pas reprendre la Ligue 1 conjuguée à celle de l’attaquant de ne pas disputer le Final 8 avec le PSG et de quitter le club au mois de juin ont fait de ce huitième de finale de C1 face à Dortmund la dernière sortie de Cavani sous la tunique parisienne.

" De notre côté, les discussions sont closes ", a déclaré Rui Costa, le directeur du football de Benfica, le 22 août dernier dans les colonnes de Record . " Benfica a formulé une offre, la meilleure possible, et cela n’augmentera pas. Il n’y a rien d’autre à négocier. Nous sommes allés aussi loin que ce que nous pouvions. De notre côté le sujet est clos ."

Voilà qui semble clair, donc. La piste la plus sérieuse, ou du moins celle où les négociations ont été les plus avancées, est enterrée. Cavani doit donc trouver un autre point de chute. Mais où ? Récemment, Sky Italia a évoqué un intérêt de la Juventus pour l’Uruguayen. Mais ce dernier n’aurait pas donné suite aux avances de la Vieille Dame, par respect pour les tifosi du Napoli, club où il a évolué avant de s’engager au PSG en 2013.

Depuis, peu de rumeurs fleurissent dans la presse au sujet de l’avenir de l’attaquant. Ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle pour "Edi", alors que les championnats européens vont reprendre petit à petit au cours du mois de septembre et que les clubs ont d’ores et déjà entamé leur préparation. Même libre, Edinson Cavani ne représente plus forcément une bonne affaire, au vu de son manque de rythme, son âge (33 ans) mais aussi ses exigences salariales très élevées.