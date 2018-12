Modric, Cavani, Pogba : les 5 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

L'Inter pense encore à Modric

L'Inter n'a pas encore abandonné son rêve de l'été dernier. Comme confirmé récemment par Piero Ausilio, le directeur sportif du club italien, Luka Modric a bel et bien été pisté lors du mercato estival. Sans succès. Mais selon La Gazzetta dello Sport, les Nerazzurri espèrent encore recruter le milieu de terrain du Real Madrid, qui n'a d'ailleurs toujours pas prolongé avec son club. Si la tâche s'annonce toujours aussi difficile, l'Inter n'a pas lâché l'affaire.

Notre avis : Le Ballon d'Or 2018 n'a toujours pas prolongé au Real, c'est un fait. Mais difficile de l'imaginer partir, même s'il y a songé l'été dernier...

Vidéo - De réfugié à Ballon d'or, l'incroyable parcours de Luka Modric 01:46

La Juve rêve en grand

On le sait, la Juventus reste rarement inactive sur le marché des transferts. Alors, comme Tuttosport l'annonce en Une ce jeudi, plusieurs noms sont étudiés du côté du club italien. De Paul Pogba à Isco, de Aaron Ramsey à Sergej Milinkovic-Savic... Les Bianconeri ne veulent rater aucun coup. Toujours selon le quotidien turinois, la Juve reste également attentive au cas Adrien Rabiot, qui semble toutefois plus proche du Barça.

Notre avis : Jamais avare lorsqu'il s'agit de frapper un gros coup, la Juve reste vigilante sur le marché. Rien n'est à exclure avec le club italien...

Cavani partagé entre deux destinations ?

Que va faire Edinson Cavani à la fin de cette saison ? Pour beaucoup, l'heure sera probablement aux adieux avec le PSG. Plus forcément épanoui au sein du club parisien, l'attaquant uruguayen ferait forcément l'affaire de plusieurs clubs, dont notamment le Napoli. Si le Corriere dello Sport explique qu'il ne dirait pas non à son ancien club, "les millions en Chine" semblent "plus l'attirer", écrit le quotidien. Tant pis pour le Napoli ?

Notre avis : On l'a souvent expliqué ici. Le Napoli ne dirait pas non à Cavani, loin de là. Mais il faudrait que le Matador divise son salaire... et que le PSG fasse un effort sur la somme réclamée pour un transfert.

Edinson Cavani lors du match Etoile Rouge - PSG, 2018Getty Images

Murillo ou Christensen pour le Barça ?

Alors que la radio RAC1 annonçait mercredi l'arrivée (presque) bouclée de Jeison Murillo au Barça, le quotidien Sport se veut plus prudent ce jeudi. Selon le quotidien espagnol, le défenseur de Valence est le plan B des Blaugranas, qui visent en priorité Andreas Christensen. Ainsi, une dernière tentative pourrait être faite pour recruter le joueur de Chelsea, qui intéresserait beaucoup d'autres clubs. Pour rappel, l'international danois est sous contrat avec les Blues jusqu'en 2021.

Notre avis : Le Barça va recruter un défenseur, c'est certain. Christensen est la priorité.

Aouar pour remplacer Fernandinho ?

Selon The Sun, Pep Guardiola aurait été tellement impressionné par la performance d'Houssem Aouar face à son Manchester City qu'il en ferait bien le successeur de Fernandinho. Si Aouar ne quittera pas Lyon cet hiver, le tabloïd anglais affirme que le jeune Lyonnais pourrait être une priorité l'été prochain, surtout si Frenkie De Jong venait à rejoindre une autre équipe que le champion d'Angleterre en titre.

Notre avis : Aouar dans les papiers de City, sûrement. En remplacement de Fernandinho, on a comme un doute.