La nouvelle ne risque pas de ravir les supporters parisiens. Comme attendu, Moussa Diaby, auteur d'une belle saison avec le PSG, quitte son club formateur. Le joueur de 19 ans rejoint le Bayern Leverkusen, où il a signé un contrat jusqu'en 2024. "L’attaquant formé au Paris Saint-Germain s’est engagé avec le club allemand dans le cadre d’un transfert définitif", indique le communiqué du club de la capitale.

Auteur de 4 buts et 7 passes décisives en 34 matches la saison dernière, Diaby fait donc ses valises. Concernant le montant du transfert, on parle de 15 millions d'euros et 20% sur une future revente. Un montant qui va faire un grand bien aux caisses parisiennes, toujours surveillées de près par le fair-play financier. Pour rappel, le PSG doit vendre plusieurs joueurs avant le 30 juin prochain pour rentrer dans les clous. Le grand ménage a commencé.