Naldo s'engage avec l'AS Monaco jusqu'en juin 2020

Le club du Rocher mise sur l'expérience. Avant-dernier du classement de Ligue 1, Monaco se prépare à lutter pour son maintien durant la seconde partie de saison et a choisi de recruter Naldo, solide défenseur âgé de 36 ans. Le Brésilien qui mesure 1m98 arrive en provenance de Schlake 04 qu'il avait rejoint à l'été 2016 mais où il jouait moins cette saison. Son arrivée a été officialisée ce jeudi.

En attendant Fabregas ?

Naldo a signé un contrat d'un an et demi avec l'ASM qui compte sur lui pour renforcer une arrière-garde souvent trop friable et qui espère également profiter de son efficace jeu de tête offensif. "Je vais tout faire pour répondre au mieux aux attentes du club sur le terrain mais également en dehors, a promis le joueur qui affiche un total de 332 matches en Bundesliga et compte 4 capes avec la Seleção. Je souhaite apporter mon expérience pour aider l’AS Monaco à retrouver sa place".

Schalke et l'ASM n'ont pas dévoilé le montant du transfert mais RMC Sport évoque une indemnité d'un million d'euros. Un premier renfort hivernal à moindre coût pour le club de la Principauté qui espère désormais finaliser l'arrivée de l'Espagnol Cesc Fabregas dans les prochains jours.