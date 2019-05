Après l'annonce d'Antoine Griezmann de quitter l'Atlético Madrid à la fin de la saison, le club madrilène pourrait très vite annoncer son successeur. Selon l'émission El Larguero de la Cadena SER, Edinson Cavani, sous contrat avec le PSG jusqu'en 2020, aurait donné son accord pour rejoindre l’Atlético de Madrid. Moins utilisé par Thomas Tuchel, et potentiellement victime collatérale des déclarations de Kylian Mbappé qui souhaite avoir "plus de responsabilités", l'attaquant uruguayen pourrait ainsi renforcer le front de l'attaque des Colchoneros, bientôt orpheline d'Antoine Griezmann. Déjà en contacts depuis trois saisons avec l'Atlético, le profil de Cavani plairait beaucoup à Diego Simeone.

Toutefois, l'arrivée de l'Uruguayen serait conditionnée par la vente de Diego Costa, auteur d'une saison très irrégulière avec le club madrilène. Simeone serait réticent à s'en séparer, alors que le club ne serait pas contre un départ de l'attaquant espagnol en cas de belle offre. Dans ce cadre, Cavani serait alors la priorité n°1.

Cavani : "Je veux respecter mon contrat"

Des informations qui s'inscrivent dans un contexte bien particulier. En effet, ces dernières semaines, Edinson Cavani a toujours confié publiquement son souhait de rester au club. Que ce soit dans les colonnes du Parisien ou plus récemment, quelques minutes après la victoire contre Dijon lors de la 37e journée. "Je l’ai déjà dit, la première des choses est de respecter mon contrat, avait-il martelé sur Canal +. Je veux finir mon contrat ici et nous verrons après. Mais je veux rester ici, il y a encore beaucoup de choses à faire et j’aime bien ce club, j’aime bien la vie ici, j’y suis bien avec ma famille."

Mais sa situation contractuelle et l'immobilisme du club pour une éventuelle prolongation, davantage enclin à la vente, pourraient accélérer le dossier.