Benatia quitte la Juventus et file au Qatar (Al-Duhail)

Après deux ans et demi à Turin, Medhi Benatia quitte la Juventus pour filer au Qatar. Ce lundi, le club turinois a annoncé le transfert définitif de l’international marocain vers le club d’Al-Duhail en échange de 8 millions d’euros, plus 2 millions de bonus.

Avec la Juventus, Medhi Benatia, 31 ans, aura remporté deux Scudetti, deux Coupes d'Italie, une Supercoupe d'Italie et aura remporté 42 des 59 matches qu’il a disputés. Dans son communiqué le club rappelle sa "grande capacité à toujours répondre à l'appel, à le faire avec des performances de haut niveau et des buts marqués qui ont valu une Coupe d'Italie (la Coupe d'Italie 2018, ndlr). Nous remercions sincèrement Benatia pour tout cela et lui souhaitons le meilleur pour son avenir professionnel."

À Al-Duhail, Benatia retrouvera son compatriote Youssel El-Arabi et sera entraîné par le Portugais Rui Faria, l'ancien fidèle adjoint de José Mourinho.