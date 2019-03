Thiago Silva, Rakitic, Benatia, Darmian : les 5 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Thiago Silva aimerait prolonger au PSG

Le défenseur central international brésilien, Thiago Silva (34 ans), sous contrat jusqu’en juin 2020 avec le Paris Saint-Germain, a fait savoir sa volonté de prolonger au micro de Globo Esporte. Néanmoins, aux dires du Brésilien, il faudra attendre la fin de la saison avant que cette confiance mutuelle soit entérinée. "Combien de temps durera cet amour ? Je l’ignore car il est impossible de parler de quelque chose à venir. J’ai encore un an et demi de contrat. Je pense que dans les mois à venir, lorsque la saison sera terminée, nous devrions parler pour essayer de trouver une bonne situation pour les deux parties", a déclaré l'ancien joueur de l'AC Milan. Selon les indiscrétions de L'Equipe, Thiago Silva souhaite prolonger son engagement jusqu’en juin 2022.

Notre avis : Étant donné ses dernières prestations, le Brésilien pourrait s'assurer un gros contrat l'été prochain.

Benatia sur son départ de la Juve : "Je n'étais plus heureux"

En janvier dernier, Medhi Benatia avait décidé de quitter la Juventus pour filer loin, très loin, au Qatar, plus exactement pour rejoindre le club de Al-Duhail. Au micro de Sky Sports, le défenseur central marocain est revenu sur les raisons qui l'ont amené s'en aller. "Je suis parti parce qu'avec Allegri, je ne jouais plus, je n'étais pas heureux", a-t-il confié. "En décembre, j'étais en vacances à Dubaï. J'ai parlé à ma femme et mes enfants m'ont demandé : 'Papa, pourquoi tu ne joues pas ?' Cela m'a brûlé de l'intérieur, je n'étais plus heureux. J'ai quitté une équipe d'amis, à qui je suis très attaché. Mais je voulais apporter ma contribution sur le terrain", a-t-il ajouté.

Notre avis : On aurait aimé le voire rejoindre un club européen.

Rakitic suivi par le PSG ?

Décidément, Ivan Rakitic est un milieu très courtisé ces derniers temps. Déjà suivi de près notamment par l'Inter, le milieu de terrain international croate de 30 ans est aussi la cible du Paris Saint-Germain selon le quotidien catalan Sport. De fait, les Parisiens seraient à l’affût en cas d’échec des négociations de contrat entre le croate et les Blaugrana en vue d'une prolongation. Car si le joueur, lié jusqu’en juin 2021 avec le Barça souhaiterait prolonger son contrat, les dirigeants pourraient aussi s'offrir Frenkie de Jong (21 ans, Ajax Amsterdam) et envisager ainsi de se séparer de l'ancien joueur du FC Séville.

Notre avis : Cela fait beaucoup de conditions à réunir pour le voir sous le maillot du PSG.

Darmian intéresse toujours l'Inter

Le latéral italien de Manchester United, Matteo Darmian, est sur les tablettes de l'Inter selon Tuttosport. Lié aux Red Devils jusqu'en juin 2019 (avec une année en option), le joueur de 29 ans serait la cible privilégiée de l'Inter pour remplacer Cédric Soares, actuellement prêté à Southampton et qui ne devrait pas être conservé par le club nerazzurro. Le joueur jugé trop cher en janvier dernier, l'Inter serait disposé à négocier son arrivée l'été prochain.

Notre avis : Carrière difficile en Angleterre pour Darmian qui trouverait avec l'Inter un club qui lui permettrait d'avoir du temps de jeu.

Samper résilie son contrat avec le FC Barcelone

Triste carrière que celle de Sergi Samper au Barça. Le milieu de terrain de 24 ans a résilié son contrat à l'amiable avec le club catalan ce lundi. Touché par de nombreuses blessures, le talent de l'ex-international Espoirs n'aura pas été mis au service de l'entrejeu catalan. Prêté à Grenade (2016-2017) et à Las Palmas (2017-2018), le joueur devrait signer un contrat en faveur du club japonais de Vissel Kobe pour y retrouver certaines légendes : Andrés Iniesta et David Villa.

Notre avis : Triste destin pour ce talent gâché.