Après Moussa Diaby, Christopher Nkunku ? Selon le bi-hebdomadaire allemand Kicker, l'attaquant de 21 ans du PSG, Christopher Nkunku, pourrait rejoindre le RB Leipzig la saison prochaine. Les négociations sont déjà bien avancées pour le recrutement du milieu offensif contre une somme d'environ 15 millions d'euros, croit savoir Kicker.

Nkunku est encore sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2020 mais, selon le magazine spécialisé, le joueur souhaite quitter le club faute de perspectives en équipe première. Si le jeune attaquant a fait 22 apparitions en Ligue 1 cette saison (3 buts), il n'a en revanche pas été utilisé en Ligue des champions. Six fois international espoir, il n'a pas été non plus retenu pour l'Euro qui se dispute actuellement en Italie.

Au nom du fair-play financier

A noter que le RB Leipzig compte déjà dans ses rangs quatre Français internationaux Espoirs, Ibrahima Konate et Dayot Upamecano, actuellement à l'Euro-Espoirs, ainsi que Nordi Mukiele et Jean-Kevin Augustin.

Le départ du jeune attaquant français serait une bonne opération pour le PSG afin de rester dans les clous du fair-play financier. Dans cette quête, le club de la capitale a déjà vendu Moussa Diaby au Bayer Leverkusen contre la somme de quinze millions d'euros et pourrait également se séparer de Timothy Weah. Le PSG et le LOSC sont proches d'un accord autour d'un transfert estimé à dix millions d'euros.