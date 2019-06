C’est une petite bombe que vient de lâcher ce dimanche Paul Pogba. Actuellement au Japon, le champion du monde français a clairement fait part de ses intentions autour de son avenir auprès des journalistes. Arrivé de la Juventus lors de l’été 2016 pour 105 millions d’euros, le milieu de terrain envisage ouvertement un départ de Manchester : "Je pense que ce pourrait être le bon moment pour moi d'avoir un nouveau challenge ailleurs" a-t-il déclaré dans des propos à la presse.

Le joueur de 26 ans n’a pas balancé cette phrase par hasard. Car il a pris bien le temps d’expliquer sa décision en répondant aux journalistes présents : "Comme vous dîtes, il y a beaucoup de discussions et de réflexions. Cela fait trois ans que je suis à Manchester. Il y a eu de bons moments. Et de moins bons aussi. Comme pour tout le monde. Comme partout ailleurs. Je sors de ma meilleure saison et avec tout ce qu'il s'est passé, je pense que ce pourrait être le bon moment pour moi d'avoir un nouveau challenge ailleurs. Je réfléchis à ça : avoir un nouveau challenge ailleurs."

Vidéo - Pogba : "Le bon moment pour moi d'avoir un nouveau challenge ailleurs" 00:40

La Juventus et le Real Madrid à l'affût

Des mots comme pour forcer la main à Manchester qui aurait reçu des marques d’intérêt de plusieurs clubs. En particulier de la Juventus qui aurait même envoyé son directeur sportif en Angleterre la semaine passée pour entamer des discussions à propos d’un retour de Pogba à Turin. Dans le but aussi de doubler son principal courtisan, le Real Madrid. Zinédine Zidane a déjà évoqué ouvertement son souhait de le recruter. L’international français semblerait aussi séduit par cette perspective. Mais pour cela, il faudra faire un très gros chèque aux Mancuniens qui atteindraient près de 170 millions d’euros d’après la presse anglaise.