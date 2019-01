Transferts - Youri Tielemans file à Leicester, Adrien Silva arrive à Monaco

Petit jeu de chaises musicales entre l’AS Monaco et Leicester. Le jeune milieu de terrain belge de Monaco, Youri Tielemans (21 ans), est prêté jusqu'à la fin de la saison à Leicester, où il évoluera sur les ordres de Claude Puel. Arrivé à l’été 2017 à l'ASM, Tielemans n’a pas su faire l’unanimité sur le Rocher. Même si le Belge a été titularisé à vingt reprises en Ligue 1 cette saison, le deuxième meilleur buteur monégasque en L1 (5 buts) n’entrait plus dans les plans de Leonardo Jardim, de retour sur le banc monégasque. L’idée de ce prêt sans option d'achat est simple : valoriser un maximum le joueur, acheté 25 millions d’euros il y a un an et demi.

Parallèlement, le milieu de terrain Adrien Silva fait lui le chemin inverse en provenance de Leicester. L’international portugais, prêté également pour six mois, n’était plus en odeur de sainteté chez l’actuel 11ème de Premier League puisque le joueur formé à Bordeaux n’a eu droit qu’à 88 minutes de jeu par Claude Puel cette saison en championnat. L’objectif est clair pour Leicester : que le joueur retrouve davantage de temps de jeu sous Leonardo Jardim, son ancien entraîneur au Sporting Portugal.