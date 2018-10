Xavi, OM, Paquetà : les 5 infos mercato qui vous ont échappé mardi

Bonucci a aussi refusé City

Après une pige (ratée) à l'AC Milan la saison dernière, Leonardo Bonucci a décidé de repartir du côté de la Juve lors du dernier mercato estival. Le défenseur, qui a confirmé une offre de Manchester United lundi en conférence de presse, a également ajouté qu'il aurait pu rejoindre City il y a quelques années... "J'ai eu des possibilités de rejoindre Manchester City. Quand j'ai reçu l'offre de City (en 2016), j'ai discuté avec eux, mais on a ensuite décidé avec la Juventus que c'était mieux pour moi de rester et de continuer à gagner avec la Juventus", a-t-il confié.

Notre avis : Bonucci n'a fait "que" confirmer ce que l'on savait déjà. City l'a voulu, United aussi. Mais lui n'a d'yeux que pour la Juve.

Xavi et son avenir...

Loin des yeux, près du coeur ? Désormais à Al Sadd, au Qatar, Xavi n'en oublie pas pour autant le Barça. Comme il l'a confié au Corriere dello Sport, le milieu de terrain n'exclut pas de revenir dans le club catalan dans les prochaines années. En tant qu'entraîneur ? "Ce sera certainement ma dernière saison en tant que joueur. Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve, mais entraîner le Barça serait l’un de mes rêves", a ainsi expliqué Xavi, ajoutant au passage son "admiration" pour Pep Guardiola.

"Ma philosophie est très similaire à la sienne, je veux avoir le contrôle du ballon. J’ai aussi étudié Sarri, son Chelsea est incroyable maintenant. Je respecte aussi Ancelotti et Conte", confie l'Espagnol.

Notre avis : Au vu de son intelligence sur le terrain et sa vision du foot, Xavi pourrait faire un très bon entraîneur.

Christensen intéresse Monaco

Et si Andreas Christensen rejoignait Monaco ? Visiblement, c'est une possibilité. Selon les informations de Foot Mercato, l'ASM serait très intéressé par le profil du défenseur de Chelsea, en manque de temps de jeu cette saison. Si aucun contact n'a encore été entamé entre les parties, Monaco peut compter sur Michael Emenalo, actuel directeur sportif monégasque et qui est passé par le club anglais. Un prêt avec option d'achat serait à l'étude selon le média.

Notre avis : Christensen pourrait être le premier renfort de l'ère Thierry Henry. Le joueur, lui, veut du temps de jeu.

Eyraud parle du mercato de l'OM

Interrogé sur le réseau social Viber par les supporters de l'OM, Jacques-Henri Eyraud, le président du club olympien, a annoncé que les investissements seraient "massifs" dans les prochaines années. "Est-ce qu'on doit recruter forcément et obligatoirement cet hiver ? Non", a-t-il toutefois précisé. "Je n'aborde pas les périodes de mercato comme ça. On verra où on en sera fin décembre et on verra si c'est nécessaire de recruter. Et évidemment, si c'est nécessaire, on fera ce qu'il faut pour renforcer l'équipe", ajoute-t-il.

Notre avis : Une ou deux recrues en plus l'hiver prochain, Rudi Garcia ne dirait certainement pas non.

Milan a déjà payé 5 millions pour Paquetà

Ce n'est plus un secret : Lucas Paquetà va bien rejoindre l'AC Milan lors du prochain mercato. Le jeune talent brésilien, également courtisé par le PSG, devrait ainsi débarquer début décembre en Lombardie pour s'acclimater au mieux. Selon le Coluna do Flamengo, le club lombard a même déjà vesé 5 millions d'euros dans les caisses de Flamengo dans le cadre de ce transfert. Pour rappel, le deal a été bouclé pour 35 millions d'euros de bonus liés aux performances.

Notre avis : Paquetà à Milan, c'est bouclé, re-bouclé et re-re bouclé.