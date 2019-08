Le Barça et le Bayern négocient pour Coutinho

La RAC confirme les informations de Mundo Deportivo faisant état d'un intérêt du Bayern pour Philippe Coutinho. La radio catalane précise que les négociations entre les deux clubs portent sur un prêt avec option d'achat. Le nom du Brésilien revenait pourtant dans le cadre d'un éventuel échange avec le PSG concernant Neymar.

Notre avis : Une belle porte de sortie en vue pour Coutinho mais le dossier reste compliqué.

Perisic est à Munich

Il ne manque plus que la signature sur le contrat. Comme l'indique Bild, Ivan Perisic est arrivé à Munich, lundi. L'international croate va quitter l'Inter dans le cadre d'un prêt payant d'une saison de 5 millions d'euros avec une option d'achat fixée à 20 millions.

Notre avis : Le Bayern tient un renfort offensif mais pas sûr que cela suffise.

Le PSG a contacté Aurier...

Le club de la capitale continue de faire parler de lui sur le marché des transferts et il parvient encore à surprendre. Comme évoqué hier par le Daily Mail, L'Equipe confirme une discussion récente entre Leonardo et Serge Aurier. Le directeur sportif parisien a appelé le latéral de Tottenham pour évoquer son avenir. Cependant, les échanges entre le dirigeant et le défenseur ivoirien ne seraient pas allés plus loin car le PSG dispose déjà de plusieurs solutions au poste d'arrière droit avec Kehrer, Meunier et Dagba.

Notre avis : Après son scandale, Aurier ne peut pas revenir au PSG.

Serge AurierGetty Images

...et ne lâche pas Donnarumma

Même s'il n'a pas encaissé de but avec le PSG dimanche soir face à Nîmes (3-0), Alphonse Areola ne semble pas tout à fait convaincre sa direction. Les dirigeants parisiens restent en effet en contacts avec le Milanais Gigio Donnarumma. Aucune offre n'a toutefois été formulée pour le moment. Les Rossoneri réclament 50 millions d'euros pour leur gardien de 20 ans.

Notre avis : Leonardo multiplie les contacts mais la piste Donnarumma parait peu probable pour le moment.

Cavani en MLS l'été prochain ?

David Beckham n'a pas joué avec Edinson Cavani au PSG mais il apprécie ses talents de buteur. Selon Fox Deportes, le président de l'Inter Miami qui débutera en MLS en 2020 a fait du Matador sa priorité pour renforcer son attaque. L'attaquant uruguayen sera en fin de contrat avec le PSG dans un an et pourrait être tenté par une aventure américaine comme son ancien coéquipier Zlatan Ibrahimovic.

Notre avis : Une suite de carrière pour Cavani qui aura 33 ans dans quelques mois.

L'Atlético piste Rodrigo

Face à la lenteur des discussions dans le dossier James Rodriguez, les Colchoneros songent à investir leurs prétentions sur l'attaquant du Valence CF, Rodrigo Moreno. Selon AS, si aucune discussion n'a encore été entamée avec Valence, l'Atlético de Madrid serait prêt à débourser 60 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international espagnol. Mais un achat de l'international espagnol demanderait deux ventes au club madrilène : celles d'Ivan Kalinic et Angel Correa. Selon les informations de l'émission Tribuna Deportiva, émission locale à Valence, le joueur ne souhaite pas partir de Valence. Le propriétaire du VCF, Peter Lim, souhaiterait lui vendre le joueur.

Notre avis : Un moyen pour l'Atlético de mettre la pression sur son voisin le Real ?

Monaco envisage un retour de Bakayoko

Dans la quête d'un milieu défensif, le club de la Principauté, qui a recruté Onyekuru et attend Ben Yedder, aurait repris les discussions avec Tiémoué Bakayoko après avoir étudié les pistes menant à Blaise Matuidi et Youssouf Fofana. Ainsi, selon L'Equipe, l'ASM pourrait retrouver sous forme de prêt le milieu de terrain de Chelsea. Le joueur de 24 ans présente l'avantage de connaître parfaitement le club et Leonardo Jardim.

Notre avis : Une idée logique pour Monaco qui manque cruellement d'un récupérateur.

Tiemoué BakayokoGetty Images

Cardona file à Brest

Un renfort offensif pour le promu breton. L'AS Monaco a officialisé le départ d'Irvin Cardona vers Brest. Le montant du transfert n'a pas été communiqué mais l'attaquant de 22 ans a signé un contrat de quatre ans avec le club finistérien. Cardona reste sur un prêt de deux saisons au Cercle Bruges où il a marqué 6 buts en 20 matches de Jupiler Pro League la saison dernière. Brest attend également le Montpelliérain Paul Lasne.

Notre avis : Après le prêt de Grandsir, l'ASM et le SB29 semblent bien s'entendre.

L'OM veut finaliser le dossier Juan Miranda

Dans les petits papiers du club olympien depuis la fin du mois de juillet, le latéral gauche du FC Barcelone Juan Miranda pourrait être la prochaine recrue phocéenne. Et selon le quotidien catalan Sport, l’OM aimerait finaliser cette semaine l’arrivée sous forme de prêt du joueur de 19 ans. Si la Juventus se montre intéressée, le club français aurait les faveurs du club catalan.

Notre avis : Une bonne nouvelle pour l'OM qui manque de solutions à ce poste mais aussi de fonds.

Lozano se met d'accord avec Naples

L'international mexicain se rapproche encore un peu plus du club italie. Selon Sky Italia, la rencontre entre l'agent d'Hirving Lozano et les dirigeants du Napoli a porté ses fruits. Les deux parties ont trouvé un terrain d'entente autour d'un contrat de cinq ans pour l'ailier de 24 ans. Naples s'est déjà mis d'accord avec le PSV Eindhoven pour un transfert à hauteur de 42 millions d'euros.

Notre avis : Après plusieurs déceptions cet été, le Napoli semble enfin tenir une recrue offensive de poids.

Le Betis en pince pour Mariano

L'attaquant madrilène pourrait bien aller retrouver son ancien coéquipier Nabil Fekir en Andalousie. Selon Marca, le Betis cherche des renforts offensifs et a fait de Borja Iglesias de l'Espanyol Barcelone sa priorité. Cependant, les Beticos veulent un autre attaquant et s'intéressent de près à Mariano Diaz, poussé vers la sortie par le Real Madrid. L'avant-centre de 26 ans réclame un salaire annuel de 5 millions et le Betis devra alléger sa masse salariale avant de le recruter.

Notre avis : Les deux clubs et le joueur ayant tout à gagner, l'affaire parait en bonne voie.

Rennes à fond sur Jonas Martin

Le club breton s'active. Après avoir perdu plusieurs joueurs importants cet été, le Stade Rennais a décidé de recruter et de renforcer son milieu de terrain. Selon RMC Sport, le vainqueur de la Coupe de France a jeté son dévolu sur Jonas Martin et a transmis une offre au RC Strabourg qui l'a toutefois refusée. Dans la foulée, le club alsacien a proposé une prolongation à son joueur de 29 ans qui sera en fin de contrat dans un an mais Martin est tenté par le projet rennais.

Notre avis : Strasbourg va devoir se démener pour garder Martin.

Jonas Martin et Lamine Kone lors de Strasbourg-Metz / Ligue 1Getty Images

Le Milan s'intéresse à Bruno Fernandes

L'international portugais quittera-t-il le Benfica cet été. Après avoir été annoncé proche de Manchester United et de Tottenham, Bruno Fernandes est désormais dans le viseur de l'AC Milan selon Sportmediaset. Le milieu offensif de 24 ans reste sur une belle saison à 32 buts et 53 matches mais les Aigles réclament 70 millions d'euros pour le céder. Les Rossoneri, eux, pensent à échanger leur attaquant portugais André Silva pour faciliter la transaction.

Notre avis : Si Benfica veut vendre son joueur, il va falloir baisser son prix.

Mangala revient à Valence

Eliaquim Mangala est de retour à Valence. Le défenseur français s'est engagé avec Valence, lundi soir, après avoir passé avec succès une longue journée de tests médicaux poussés à Gijon, en compagnie du docteur Maestro, médecin de confiance de Marcelino, le technicien du VCF. Le joueur de 28 ans qui reste sur une saison blanche à Manchester City, a été libéré de sa dernière année de contrat. Il avait été prêté lors de la saison 2016-2017 au VCF. Il a signé deux saisons, jusqu'en 2021.

Notre avis : Mangala vient pour être 4e défenseur central et rien d'autre. Il jouera peu, mais c'est un endroit où il sera à l'aise.

Nice à fond sur Claude-Maurice et Peñaranda

Patrick Vieira va pouvoir souffler. Alors que l'OGC Nice et son entraîneur sont en plein fou en attendant la vente du club, des recrues offensives sont en approche. Selon France Football, le Gym veut s'offrir le milieu offensif lorientais Alexis Claude-Maurice. Le club azuréen piste aussi l'avant-centre vénézulien de Watford Adalberto Peñaranda dans le cadre d'un prêt.