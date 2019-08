Dybala au PSG, ça chauffe

Dans l'attente de l'épilogue du dossier Neymar, le PSG négocierait toujours la venue de Paulo Dybala. Selon le Daily Mail, le club de la capitale et la Juventus seraient même proches d'un accord estimé à hauteur de 80 millions d'euros. Les discussions devraient se poursuivre cette semaine. Leonardo, lui, aimerait même les boucler d'ici mercredi.

Notre avis : Si le PSG perd Neymar, Dybala serait le meilleur remplaçant possible.

Paulo Dybala (Juventus), Victor Lindelof (Manchester United)Getty Images

Nelson Semedo dément toute envie de départ

Il ne faudra pas compter sur l'arrière droit portugais pour faciliter l'arrivée de Neymar au Barça. Alors que Mundo Deportivo affirmait hier que Nelson Semedo était prêt à rejoindre le PSG dans le cadre d'un échange avec Neymar, l'intéressé a nié, sur Instagram, tout désir de changer de club et qualifié de "Fake News" les informations du quotidien catalan.

Notre avis : Aucun de ses joueurs ne voulant rejoindre le PSG, le Barça ne peut pas espérer un échange dans le dossier Neymar.

Nelson Semedo et Vinicius Jr. lors de Barça-RealGetty Images

Monaco peut faire une croix sur Icardi...

Le club du Rocher peut changer de piste. Si Monaco avait trouvé un terrain d'entente avec l'Inter en proposant 65 millions d'euros pour recruter Mauro Icardi selon la Gazzetta dello Sport et la Rai, il sera très compliqué de convaincre le joueur. "Il n'y a pas de contacts entre Mauro et Monaco, a assuré sa femme et agent Wanda Nara à TyC Sports. L’option de la Principauté n’a jamais été envisagée. Il n'ira pas là-bas". Le message est clair, Icardi voit son avenir en Italie, idéalement à la Juve, éventuellement à Naples.

Notre avis : L'Inter préférait céder son joueur à un club étranger mais devrait se résoudre à le vendre à un concurrent direct.

...mais s'active de toutes parts

Le marché des transferts ferme dans deux semaines et c'est la panique ou presque du côté de la Principauté après deux vilaines défaites en Ligue 1. Monaco ne pourra visiblement pas recruter Mauro Icardi mais, selon France Football, le club du Rocher avance bien sur le dossier du jeune ailier lensois Mounir Chouiar qui devrait lui coûter 7 millions d'euros. L'ASM suit aussi l'ancien Marseillais Mario Lemina qui évolue désormais à Southampton. Le milieu de terrain est évalué à 15 millions. Enfin, outre Martin Caceres, les dirigeants monégasques pensent au Turinois Daniele Rugani.

Notre avis : A part Rugani, ces joueurs n'amélioreront pas fondalement la qualité de l'ASM.

Mounir ChouiarGetty Images

Dalbert bientôt de retour à Nice ?

L'Interiste devrait revenir sur la Côte d'Azur. Deux ans après avoir quitté Nice pour l'Inter Milan, Henrique Dalbert va faire le chemin inverse cet été selon la Gazzetta dello Sport. Les Nerazzurri ne retiennent pas l'arrière gauche brésilien de 25 ans et négocient avec les Aiglons pour un prêt avec option d'achat.

Notre avis : Nice a besoin d'un joueur à ce poste mais tente un pari car Dalbert reste sur une saison quasi-blanche.

Dalbert, Nizza, Ligue 1 2016-2017, Getty ImagesGetty Images

Dolberg s'en approche

Pour le moment spectateur du mercato estival, l'OGC Nice pourrait bientôt s'activer. Selon les informations du quotidien néerlandais De Telegraaf, le club azuréen est tombé d'accord avec l'Ajax Amsterdam pour le transfert de Kasper Dolberg. Le montant est estimé à plus de 20 millions d'euros. L'Equipe, de son côté, parle de 20 millions + bonus. Selon France Football, le Gym penserait également au Napolitain Adam Ounas.

Notre avis : Dolberg n'est pas encore un tueur mais il ne ferait que du bien à Nice.

Kasper Dolberg für Ousmane DembéléGetty Images

Solskjaer assure que Pogba ne quittera pas Manchester United

Paul Pogba avait laissé la porte entrouverte en parlant de point d'interrogation au moment d'évoquer son avenir. Le Real Madrid et son entraîneur Zinédine Zidane semblaient rester optimistes. Le coach mancunien Ole Gunnar Solskjaer s'est, une fois de plus, chargé de les calmer. "Vous mettez toujours un point d'interrogation autour de Paul, n'est-ce pas ?, a lancé le technicien en conférence de presse avant le match des Red Devils face à Wolverhampton lundi soir. Moi, je n'ai aucune inquiétude, il va rester".

Notre avis : Zidane devra attendre au mois une saison avant de pouvoir rêver à nouveau de Pogba.

Paul PogbaGetty Images

Matuidi poussé dehors par la Juventus

La Vieille Dame ne plaisante pas avec ses indésirables. Blaise Matuidi n'entre pas dans les plans du nouveau coach turinois Maurizio Sarri et a été prié de se trouver un nouveau club selon La Gazzetta dello Sport. Le quotidien italien ajoute que le milieu de terrain français de 32 ans ne compte pas quitter la Juventus et souhaite aller au bout de son contrat qui se termine en juin 2020. Les dirigeants turinois, eux, menacent de ne pas l'inscrire sur la liste des joueurs engagés en Ligue des champions comme ils le font avec Paulo Dybala.

Notre avis : Matuidi fait bien de s'accrocher car il a déjà fait changer d'avis d'autres entraîneurs.

L'OM au coude-à-coude avec la Juve pour Juan Miranda

La piste prend de plus en plus d'épaisseur. L'OM semble bien tenir son nouvel arrière gauche en la personne de Juan Miranda. Selon Marca, le Barcelonais de 19 ans arrivera prochainement au club phocéen dans le cadre d'un prêt d'une saison. L'Equipe ajoute que Christopher Rocchia devrait, lui, être de nouveau prêté par l'OM. Cependant, la Juventus qui convoite également Miranda a envoyé son coordinateur technique Fabio Paratici en Catalogne pour négocier le transfert.

Notre avis : Le Barça préfère prêter son joueur à l'OM qui doit oublier l'option d'achat pour ne pas se faire doubler sur le fil.

Rami dispose de nombreuses pistes

Licencié pour faute grave par l'OM après une saison très décevante, Adil Rami se voit pourtant rebondir rapidement. Invité de RMC ce lundi, le défenseur central de 33 ans se veut optimiste. "Je n'attends qu'une chose : trouver un club et montrer à tout le monde que je suis encore là, a assuré le champion du monde. J'ai mes agents qui regardent, ont beaucoup d'appels, et j'ai eu la chance de parler avec des présidents. J'ai envie de donner tort à certaines décisions prises par certains dirigeants. Aujourd'hui, je reste serein. J'attends de voir, que ce soit en France où à l'étranger, je suis partant pour du combat". Fenerbahce serait intéressé par le profil de Rami.

Notre avis : Rami étant libre, il possède l'avantage de pouvoir prendre son temps.

Sturridge vers Trabzonspor

L'attaquant anglais se dirige vers la Turquie plutôt que vers le Rocher. Convoité par l'AS Monaco ou l'OM, Daniel Sturridge se rapproche sérieusement de Trabzonspor selon L'Equipe. Libre depuis le mois de juin et la fin de son contrat à Liverpool, l'avant-centre de 29 ans ne manque pas de prétendants et son agent, qui se trouve déjà sur place, est sur le point de trouver un accord avec les dirigeants du club turc.

Notre avis : Monaco et Marseille ne semblaient pas si intéressés que cela et s'en remettront vite.

Daniel SturridgeEurosport

Nîmes attend Fomba et Deaux

Les Crocos semblent enfin prêts à passer à l'action dans le sens des arrivées. Selon L'Equipe, Nîmes va casser sa tirelire pour recruter le milieu de terrain auxerrois Lamine Fomba contre 4 millions d'euros. Le joueur de 21 ans doit passer sa visite médicale mardi comme l'a confirmé l'AJA. Le Guingampais Lucas Deaux devrait arriver dans la foulée mais l'EAG réclame 1 million d'euros alors que le club gardois n'en propose, pour le moment, que 500.000.

Notre avis : Deux recrues qui ne feront pas de mal et même un joli coup en perspective pour Nîmes.

Bobichon va rejoindre Angers

Encore un départ en vue chez les Crocos. Selon L'Equipe, Antonin Bobichon sera transféré de Nîmes à Angers dans la semaine contre 1,5 million d'euros. Le milieu de terrain de 23 ans toucherait seulement 4500 euros par mois au sein du club gardois qui ne peut pas s'aligner sur la proposition de contrat angevine. Au SCO, Bobichon retrouvera ses anciens coéquipiers Rachid Alioui et Sadia Thioub, partis cet été.

Notre avis : Bobichon s'est révélé la saison dernière en marquant 8 buts en L1 et ne pouvait pas rester à Nîmes avec un salaire si bas.

Bobichon nimesGetty Images

Sabaly priorité de l'Atalanta

Le club de Bergame cherche des renforts avant de disputer la prochaine Ligue des champions. Selon la Gazzetta dello Sport, l'Atalanta veut recruter de nouveaux joueurs de couloir et pense au Milanais Diego Laxalt et à l'Interiste Federico Dimarco pour son côté gauche. Pour son flanc droit, le club italien a jeté son dévolu sur le Bordelais Youssouf Sabaly. Les négociations sont lancées mais les Girondins réclament 10 millions d'euros pour leur Sénégalais de 26 ans qui ne cache pas ses envies d'ailleurs. L'Atalanta n'est pas prête à dépenser une telle somme.

Notre avis : Bordeaux va devoir légèrement revoir ses exigences à la baisse.

Youssouf SabalyGetty Images

Bordeaux piste un attaquant du Betis

Les Girondins cherchent un renfort pour leur attaque et lorgnent du côté de l'Espagne. Selon France Football, Bordeaux est séduit par le profil de Loren Moron du Betis Séville. L'avant-centre espagnol de 25 ans était remplaçant dimanche lors de la première journée de Liga mais il est entré à la reprise et a marqué l'unique but des Beticos contre Valladolid (défaite 1-2).

Notre avis : Il va falloir mettre la main à la poche et faire une belle proposition au Betis.