Entre Radamel Falcao et l'AS Monaco, l'histoire d'amour est définitivement terminée. Annoncé sur le départ pendant tout l'été, le Colombien a terminé par plier bagages le dernier jour du marché des transferts pour s'engager avec Galatasaray, lundi soir. Le club turc avait annoncé publiquement qu'il négociait avec l'AS Monaco et le joueur samedi soir. L'international colombien (88 sélections), en fin de contrat le 30 juin 2020 prochain, s'est engagé pour trois saisons avec le club stambouliote qui a récupéré le joueur gratuitement. En fin de cycle du côté du Rocher, où il a refusé de prolonger, Falcao voulait voir ailleurs à l'âge canonique de 33 ans. Il était arrivé en Turquie dimanche pour passer ses examens médicaux et découvrir la chaude ambiance qui entoure le club stambouliote.

Engagé en Ligue des champions dans le groupe du Paris Saint-Germain, ce qui a participé à le rendre attractif pour Falcao, le club turc a trouvé un accord avec l'ASM pour lui arracher son buteur en toute fin de mercato et pas avant, la faute à des négociations complexes. Ce départ tardif a été la conséquence d'un revirement de situation dont seul le mercato a le secret. Il y a une dizaine de jours, ce départ en Turquie semblait mis de côté. Tout a changé.

Un passage en deux temps à Monaco

Quel bilan pour Falcao à Monaco ? Signé en 2013 en provenance de l'Atlético de Madrid, le buteur n'aura pas passé l'intégralité de son contrat en Principauté. Prêté à Manchester United, à l'été 2015, puis à Chelsea un an après, - deux aventures ratées - l'ancien de River Plate n'a passé "que" quatre saisons avec le maillot à la diagonale. Après un premier exercice tronqué par sa grave blessure au genou en janvier 2014 en Coupe de France, Falcao s'est installé comme un cadre lors de son retour à l'été 2016. Un second passage marqué du sceau du succès : le joueur né à Santa Marta a grandement participé à la conquête du titre en Ligue 1, ainsi qu'au magnifique parcours jusqu'en demi-finale de la Ligue des champions aux côtés de Kylian Mbappé, Fabinho et consorts.

"Il est temps pour moi de quitter l’AS Monaco. Un Club unique qui m’a apporté de très grandes joies, tant sur le plan sportif que personnel", a expliqué Falcao sur le site officiel de l'AS Monaco. "Parmi les nombreux souvenirs que je garderai avec moi, resteront tous ces buts inscrits avec le maillot à diagonale et bien sûr, le trophée de Champion de France remporté au bout d’une saison extraordinaire."

Je tiens à remercier tout le monde au Club, les supporters ainsi que SAS le Prince Albert, pour le soutien et la confiance qui m’ont toujours été témoignés. Et je souhaite le meilleur pour l’avenir de l’AS Monaco.

Marqué par une dernière saison cataclysmique au niveau collectif, ce passage monégasque a été suffisamment rempli pour qu'il laisse sa patte, celle d'un professionnel exemplaire, d'un capitaine, et d'un buteur hors-pair. En 140 rencontres officielles, l'attaquant a planté 83 buts (dont 65 en Ligue 1) et délivré 14 passes décisives. En 2018/2019, malgré le marasme ambiant, ses 15 buts ont grandement aidé Monaco à se maintenir dans l'élite. Maintenant, le Tigre va tenter un dernier défi européen en Turquie. Il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas.

Lemina rejoint aussi Galatasaray

Radamel Falcao n'est pas le seul joueur à venir à Galatasaray lors de la "deadline day". Le club turc a également annoncé les recrutements de Mario Lemina, Taylan Antalyalı et Florin Andone. Les deux premiers viennent compléter l'entrejeu. Andone, qui quitte la Premier League, devrait faire figure de doublure pour Falcao.