Le Barça prend l''avantage dans le dossier Giroud...

Selon The Independant, le FC Barcelone a pris l'avantage sur ses concurrents et notamment sur l'Inter Milan dans le dossier Olivier Giroud. Les Catalans réfléchissent à l'opportunité de signer l'attaquant de Chelsea afin de remplacer Luis Suarez, éloigné des terrains pour quatre mois.

Notre avis : Une piste qui apparait tout de même étonnante car Giroud n'entre pas dans la philosophie du Barça.

...Conte et l'Inter insistent

Si la presse anglaise assure que le Barça est désormais en pole pour recruter Olivier Giroud, le son de cloche est différent de l'autre côté des Alpes. Selon le journaliste italien Nicolo Schira, l'avant-centre de 33 ans s'est déjà mis d'accord avec l'Inter qui est très proche d'un accord avec Chelsea pour un transfert à hauteur de 5 millions d'euros plus 1,5 de bonus. Le coach interiste Antonio Conte pousserait pour faire venir le Français.

Notre avis : La situation de l'international français reste floue mais il devrait finir à l'Inter.

Politano à Naples, c'est bouclé

L'ailier de 26 ans quittera bien l'Inter cet hiver. Après son transfert avorté à la Roma, Matteo Politano a trouvé une autre destination et rejoindra Naples. Selon Sky Italia, Interistes et Napolitains se sont mis d'accord pour un prêt payant de 18 mois contre 2,5 millions d'euros avec une option d'achat fixée à 19 millions plus 2 de bonus. L'attaquant napolitain Fernando Llorente ne fait pas partie de la transaction. Politano est attendu lundi à Naples pour passer sa visite médicale.

Notre avis : Une bonne vente pour l'Inter qui ne compte plus sur Politano et une belle destination pour le joueur après l'échec de son échange avec Spinazzola.

Monaco négocie pour Tchouaméni

Le club du Rocher est en quête d'un renfort pour son entrejeu. Selon L'Equipe, le nouveau coach monégasque Robert Moreno a réclamé à ses dirigeants un milieu défensif pour épauler Tiémoué Bakayoko. Ceux-ci ont ciblé le Bordelais Aurélien Tchouaméni, 19 ans. Les négociations avec les Girondins sont lancées.

Notre avis : Un bon renfort sportif et un achat parfait pour la stratégie monégasque.

Direction Leeds pour Augustin

Peu utilisé à Monaco depuis son arrivée en prêt l'été dernier, Jean-Kevin Augustin va rebondir cet hiver à Leeds selon des informations de L'Equipe. L'ancien Parisien, qui appartient toujours au RB Leipzig, va être prêté avec option d'achat au club entrainé par Marcelo Bielsa.

Notre avis : Une décision logique pour Augustin qui n'a pas réussi à se relancer sur le Rocher, il devrait davantage montrer ses qualités en Championship.

Leipzig officialise Dani Olmo

Les Roten Bullen ont bien signé l'un des grands coups de ce mercato hivernal. Comme attendu, le RB Leipzig a annoncé le recrutement de Dani Olmo en provenance du Dinamo Zagreb. Le milieu offensif de 21 ans a signé un contrat de quatre ans et demi avec le leader de Bundesliga. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé mais se situerait entre 25 et 35 millions d'euros. L'international espagnol formé à la Masia était suivi de près par le Barça ou Monaco.

Notre avis : Un excellent choix pour Leipzig qui s'offre un vrai talent, pour le joueur qui va pouvoir poursuivre sereinement sa progression et certainement pour les caisses du Dinamo Zageb.

Carles Perez à un pas de la Roma

Le Barça est prêt à lâcher un de ses jeunes talents. Selon Sky Italia, Carles Perez est très proche de quitter les Blaugrana pour rejoindre l'AS Rome. Les deux clubs ont trouvé un terrain d'entente autour d'un prêt de six mois avec une obligation d'achat fixée à 13 millions d'euros pour l'ailier de 21 ans. Cependant, pour Mundo Deportivo, rien n'est encore fait car Carles Perez plait aussi au Bayern et à Dortmund. Le FC Séville est également intéressé par celui qui a joué 10 matches de Liga et 1 de Ligue des champions pour 2 buts et 3 passes décisives cette saison.

Notre avis : Le Barça ne fait plus beaucoup confiance à ses jeunes mais pourra récupérer une bonne petite somme.

Tottenham à la poursuite de Piatek

Tottenham se cherche un attaquant et vise clairement celui de l'AC Milan, Krzysztof Piatek. Mais la somme réclamée par les Lombards, quelque 33 millions d'euros, rend la transaction très hypothétique selon la presse anglaise.

Notre avis : Piatek reste un buteur talentueux mais Tottenham va se tourner vers Willian José de la Real Sociedad pour un montant similaire.

Nice piste Radu

Le portier roumain pourrait atterrir chez les Aiglons. Prêté par l'Inter au Genoa durant la phase aller, Ionut Radu est désormais barré par Mattia Perin et cherche une porte de sortie. Selon le journaliste Nicolo Schira, les agents du gardien de 22 ans, qui ne veut pas retourner à l'Inter, discutent avec l'OGC Nice pour un prêt de 18 mois.

Notre avis : Un vrai concurrent en vue pour Walter Benitez.

L'Atalanta en pince pour le Sochalien Lacroix

Selon nos informations, l'Atalanta Bergame a soumis une offre ferme à Sochaux de 4 millions d'euros plus bonus, pour tenter d'accueillir dès cet hiver Maxence Lacroix, défenseur central de 19 ans.

Notre avis : Sochaux devrait réclamer davantage pour son prometteur international U20.

Arsenal décidé à blinder Martinelli...

Selon le Daily Mail, Arsenal veut protéger Gabriel Martinelli, son petit joyau, de l'appétit du Real Madrid. Les Gunners seraient prêts à multiplier par trois les émoluments du jeune joueur de 18 ans et lui offrir 120 000 euros par mois pour s'assurer ses services à moyen terme. Rappelons que Martinelli, arrivé l'été dernier, a inscrit dix buts en 21 matches cette saison.

Notre avis : Même si Martinelli reste sous contrat jusqu'en 2024, Arsenal a raison de se méfier.

...et attend Pablo Mari

Les Gunners semblent enfin avoir trouvé un renfort pour leur charnière centrale. Selon ESPN, Arsenal va miser sur Pablo Mari, défenseur central espagnol de Flamengo. Le joueur de 26 ans serait déjà arrivé à Londres afin de passer sa visite médicale.

Notre avis : Un curieux choix pour les Gunners car Pablo Mari évoluait en deuxième disivion espagnole la saison dernière.

Sanson dans le viseur du Zenit

L'OM n'est pas à l'abri d'une offensive de dernière minute sur un de ses joueurs. Selon la presse russe, Morgan Sanson se retrouve ainsi dans le viseur du Zenit St-Pétersbourg. Leader de son championnat, le club russe vient de céder son milieu défensif Matías Kranevitter et chercherait à le remplacer. Les dirigeants olympiens pourraient accepter de céder Sanson pour renflouer leurs caisses.

Notre avis : L'OM va trembler jusqu'à la dernière seconde du mercato.

Nantes discute avec Sagna

Les Canaris pensent à l'ancien Auxerrois. Libre depuis la fin de son contrat à l'Impact Montreal il y a quelques semaines, Bacary Sagna cherche un nouveau club. Interrogé par RMC, l'arrière droit de 36 ans a assuré vouloir poursuivre sa carrière et avoir été contacté par le FC Nantes. "Tant que je me sens bien et en pleine forme je ne me mets pas de limites, a assuré l'ancien joueur d'Arsenal. Il y a des clubs intéressés en MLS, en Turquie et un club français, le FC Nantes. Il y a eu un contact et je laisse faire mon agent. A eux de voir ce qu'il se passe de leur côté. J'ai envie de jouer, à Nantes ou ailleurs".

Notre avis : Un projet à court terme pour Nantes même si Sagna semble encore en bonne forme.