Kylian Mbappé rejoindra-t-il le Real Madrid dans un avenir proche ? Voilà un sujet qui suscite bien des fantasmes (ou des craintes, c'est selon). Pour Jürgen Klopp en revanche, il n'y a pas lieu de se poser ce genre de questions. "Acheter un joueur de ce calibre est difficile. Et je ne vois, pour l'instant, aucun club capable d'acheter Mbappé au PSG. Et nous en faisons partie. C'est aussi simple que cela", a affirmé le technicien allemand ce samedi, à la veille du choc au sommet face aux tenants du titre Manchester City.

Mardi, Zinédine Zidane, avait assuré que la star parisienne avait pour "rêve" de jouer, un jour, pour le club madriène. Des propos qui avaient valu à l'entraîneur merengue d'être "recadré" par Leonardo, le directeur sportif du club de la Capitale.

Mbappé à Liverpool ? "Il n'y a aucune chance"

Le manager de Liverpool était lui-même intéressé par le transfert de Mbappé et avait rencontré le jeune joueur et son entourage en 2017. "Sur le plan sportif, il n'existe aucune raison de ne pas l'engager. Quel joueur il est ! Mais il s'agit de l'argent et il n'y a aucune chance, absolument aucune. Désolé de tuer l'histoire", a conclu Klopp. Mbappé, transféré de Monaco en 2017 pour 180 millions d'euros bonus compris, est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2022.