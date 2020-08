SERIE A - Comme prévu, Alexis Sanchez s'est officiellement engagé à l'Inter Milan ce jeudi. Prêté par Manchester United, le Chilien a signé un contrat jusqu'en 2023.

Giuseppe Marotta l'avait annoncé mercredi soir juste avant Inter-Getafe (2-0). Prêté cette saison par Manchester United, Alexis Sanchez s'est officiellement (et définitivement) engagé avec le club lombard pour trois ans. Auteur d'une très belle deuxième partie de saison, le Chilien quitte donc les Red Devils, où son expérience n'a pas vraiment été des plus flamboyantes. Libéré gratuitement, Sanchez gagnera 7 millions d'euros par an selon les médias italiens.

Transferts Les 11 infos mercato qui vous ont échappé mercredi IL Y A 17 HEURES

Transferts Aké à City, c'est signé ! IL Y A 17 HEURES

Play Icon