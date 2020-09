Jusque-là, il avait été plutôt discret. Que ce soit en marge des coupes nationales fin juillet ou durant le Final 8 en août, Leonardo avait soigneusement évité les prises de parole remarquées dans les médias. Le passage du directeur sportif du PSG sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche soir était donc logiquement scruté de près. Et s’il a tenu à éteindre la polémique Ibiza et tancé la LFP pour avoir programmé la 1re journée de Ligue 1 le même week-end que la finale de la Ligue des champions, c’est avant tout sur le terrain du mercato que "Leo" était attendu.

Et le dirigeant parisien a annoncé la couleur : le club de la capitale doit faire entrer des liquidités. "Est-ce qu’on a besoin de vendre ? Oui, a-t-il avoué. Il y a le fair-play financier, tous les clubs doivent engranger de l’argent avant d’acheter. Le PSG est dans la même situation." Pour l’heure, aucun transfert sortant n’a été réalisé par le champion de France, qui a vu Thiago Silva, Edinson Cavani et Thomas Meunier (entre autres) partir libres.

Cela ne signifie pas, pour autant, qu’aucune recrue ne débarquera sur les bords de la Seine d’ici au 5 octobre. "On cherche à se renforcer, surtout au poste de latéral droit, a reconnu Leonardo. Mais on ne va pas recruter dix joueurs, c’est évident. On veut être créatifs, et ça tombe bien parce que nous avons beaucoup d’idées." Le Brésilien a admis être intéressé par le marché français et notamment par son étoile montante, le Rennais Eduardo Camavinga. "C’est un joueur qui a très bien démarré," a soufflé l’ex-Milanais, sourire aux lèvres.