TRANSFERTS - Le Besiktas Istanbul est en discussions avancées avec l'attaquant international italien Mario Balotelli en vue de le recruter, en dépit des réticences de l'entraîneur du club turc, a rapporté mercredi la presse sportive du pays.

Mario Balotelli aurait-il trouvé chaussure à son pied ? Libéré par Brescia, l'Italien pourrait découvrir un nouveau pays, la Turquie. Selon le quotidien sportif turc de référence Fanatik, Besiktas a proposé un salaire annuel de deux millions d'euros pour attirer l'ancien Niçois, libre de tout contrat, et négocie actuellement les bonus avec son agent, Mino Raiola.

Podcast Mercredi Mercato Sancho

Premier League Pour oublier l'échec du dossier Sancho, Manchester United relance la piste Dembélé IL Y A 6 HEURES

Signe d'un enthousiasme croissant chez les supporters des "Aigles Noirs" d'Istanbul, des milliers d'internautes ont appelé ces derniers jours sur Twitter l'attaquant à rejoindre le club en utilisant le mot-dièse "Come to Besiktas" ("Viens à Besiktas"). Besiktas, 15 fois champion de Turquie, est qualifié pour les barrages de la Ligue des champions, un argument qui pourrait séduire "Super Mario", qui fête mercredi ses 30 ans, après une saison difficile à Brescia qui s'est achevée par un licenciement.

L'entraîneur du Besiktas réticent

Mais les écarts de comportement de Balotelli - accusé d'avoir séché des entraînements à Brescia - et l'irrégularité de ses prestations font tiquer l'entraîneur de Besiktas, Sergen Yalçin, qui préférerait recruter un attaquant plus fiable, selon le quotidien turc Milliyet. Il n'est pas rare en Turquie que le président d'un club impose un transfert à son entraîneur, illustrant l'écart qui existe parfois entre les intérêts commerciaux ou publicitaires et les performances sportives.

En référence à Balotelli, le président de Besiktas Ahmet Nur Cebi a déclaré lundi que les portes du club étaient "ouvertes à tous les bons joueurs qui correspondent à notre budget". De retour en Italie l'an dernier après son expérience en Ligue 1 française (OGC Nice, puis Marseille), Balotelli n'a joué que 19 matches avec Brescia, pour cinq buts seulement. Ce maigre bilan a laissé un goût amer dans la ville lombarde, où l'ancien attaquant de Liverpool et du Milan AC a grandi.

Football Un joueur du Barça positif au Covid-19, sans être entré en contact avec le groupe prévu à Lisbonne IL Y A 3 HEURES