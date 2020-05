TRANSFERTS - Arrivé fin février à Sotchi, Adil Rami est de nouveau un joueur libre. L'ancien Marseillais déclare n'avoir jamais été payé par le club russe.

Trois petits mois et puis s'en va. Le défenseur international Adil Rami quitte déjà Sotchi, le club russe qui ne l'a jamais payé, selon un communiqué de son avocat. L'ancien Lillois, 34 ans et en manque de temps de jeu au Fenerbahçe (Turquie), avait signé fin février avec le club russe. Mais le défenseur, champion du monde avec les Bleus en 2018 en Russie, n'y a disputé aucune rencontre, avant que la pandémie de Covid-19 n'entraîne l'interruption du championnat.

"Il est des droits fondamentaux et des obligations essentielles, auxquels aucune atteinte ne peut être tolérée. Adil Rami, qui n'a jusqu'alors perçu aucune rémunération de la part du PFC Sotchi, entend rappeler que la sécurité et la préservation de la santé des joueurs sont de ceux-là", écrit son conseil, Me Jules Plancque, dans un communiqué. "Aussi, le joueur se trouve aujourd'hui délié de tout engagement, avec une volonté toujours intacte de poursuivre sa carrière de joueur de football professionnel", conclut l'avocat du champion du monde.

