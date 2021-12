Selon L'Equipe , l’Olympique Lyonnais a trouvé un accord avec l’attaquant du Zenit Saint-Pétersbourg, Sardar Azmoun pour une signature en janvier. Déjà proche de rejoindre l’OL cet été, le buteur iranien de 26 ans, qui est en fin de contrat en juin prochain et ne souhaite pas rempiler, s'engagerait jusqu'en juin 2026. Les Gones doivent maintenant se mettre d'accord avec le club russe, qui avait refusé de se séparer de son buteur cet été pour tenter de s'illustrer en Ligue des champions (le Zenit a fini 3e de son groupe). D'après, le transfert pourrait se négocier autour des trois millions d'euros pour l'avant-centre, auteur de sept buts en 15 matches de championnat cette saison et de deux réalisations en cinq sorties de Ligue des champions.

A en croire le Daily Mail , Manchester United est en train de réfléchir à différentes solutions en cas de départ d'Edinson Cavani cet hiver vers le FC Barcelone. Selon le tabloïd, les Red Devils ont établi une liste de quatre noms et non des moindres : Erling Braut Haaland (Dortmund), Joao Felix (Atlético Madrid), Alexander Isak (Real Sociedad) et Timo Werner (Chelsea).