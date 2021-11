Du renfort à tous les postes, ou presque. Selon Sport , le Barça cherche à se renforcer dès janvier et aimerait piocher dans l’effectif de Chelsea. Si l’objectif numéro un s’appelle Raheem Sterling, les profils de Christian Pulisic, Hakim Ziyech ou Callum Hudson-Odoi sont surveillés par les Blaugrana, qui espèrent convaincre les Blues de céder à l’envie d’un prêt pour l’un d'eux. Mais, comme l’explique le quotidien barcelonais, le plus probable serait plutôt l’arrivée de jeunes pousses au potentiel certain plutôt que de joueurs à relancer.