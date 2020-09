Cité du côté du PSG, Milan Skriniar (25 ans) sort d'une nouvelle excellente saison avec l'Inter. Et malgré les rumeurs de départ, le défenseur slovaque, sous contrat jusqu'en 2023, n'a aucune envie de quitter le club milanais et a mis les points sur les i, dans un entretien accordé à Mediaset. "Je suis loin de l'Inter ? Je n'ai aucune information à ce sujet. J'ai toujours un contrat de trois ans et je suis un joueur de cette équipe. Conte me veut toujours à Milan et personne du club ne m'a dit qu'il ne voulait pas de moi (...) Je n'ai aucune raison de quitter l'Inter. Ils me veulent toujours et j'ai toujours été impliqué dans les entraînements. Je suis le même joueur que j'ai toujours été."