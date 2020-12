La fin du “feuilleton” est proche. Désireux de poursuivre et renforcer leur collaboration, Kevin De Bruyne et Manchester City sont proches d’un accord pour une nouvelle extension de bail. Fabrizio Romano, correspondant pour Sky et The Guardian, annonce que les deux parties avancent dans le bon sens et qu’un accord devrait prochainement intervenir. L’international belge est actuellement lié jusqu’en 2023 avec les Citizens et devrait se voir offrir une forte revalorisation salariale avec ce nouveau contrat.