Dembélé toujours courtisé par Arsenal et Manchester United

Même si le Barça espère le prolonger, Ousmane Dembélé pourrait aller voir ailleurs dès cet hiver. Pas indiscutable dans l’esprit de Ronald Koeman, l’ancien Rennais devrait néanmoins avoir l’opportunité d’enchaîner avec la blessure de Ansu Fati. Une hypothèse qui ne calme toutefois pas les ardeurs de Arsenal et surtout de Manchester United selon Sport. Les deux clubs anglais prévoient en effet de passer à l’action cet hiver pour l’international français, qui a plutôt performé lors de ses quelques apparitions sous le maillot blaugrana cette saison.

Notre avis : En quête de liquidités, le Barça ne dira pas non à un joli chèque pour le champion du monde et ce malgré son désir de le conserver.

Ce n’est pas un secret : les dirigeants intéristes souhaitent se débarrasser de Christian Eriksen, très décevant depuis son arrivée en début d'année. Une situation qui n’a pas échappé à Arsenal, qui pourrait tenter de faire revenir le Danois en Angleterre. Selon le Corriere dello Sport, les pensionnaires de l’Emirates Stadium réfléchiraient à un échange entre Granit Xhaka et Christian Eriksen. En quête d’un milieu de terrain polyvalent, mais avec une vocation défensive, Antonio Conte pourrait se laisser séduire par l’idée.

Notre avis : Eriksen fait peine à voir depuis quelques mois. Un départ est clairement la meilleure chose qui puisse lui arriver. Arsenal pourrait être une belle destination.

Granit Xhaka celebrates scoring for Arsenal against Norwich. Crédit: Getty Images

Everton de retour avec une offre dérisoire pour Milik

Dans une situation chaotique à Naples, Arek Milik (26 ans) n’a toujours pas disputé la moindre minute de jeu cette saison. Sa non-prolongation explique en grande partie sa situation actuelle. En fin de contrat en juin prochain, l’international polonais pourrait retrouver son ancien coach Carlo Ancelotti à Everton. The Sun avance que les Toffees pourraient faire une offre autour de 10 millions d’euros pour l’avant-centre. Le club de Liverpool est en concurrence avec l’Inter, Tottenham et la Juve pour le joueur. Selon le Corriere dello Sport, les Bianconeri pourraient prochainement proposer Federico Bernardeschi pour convaincre les Partenopei.

Notre avis : Everton a de solides arguments pour faire plier les Napolitains. Les pensionnaires du San Paolo pourraient privilégier un transfert vers la Premier League plutôt que vers un concurrent italien.

Ancelotti, Milik - Napoli-Hellas Verona - Serie A 2019/2020 - Getty Images Crédit: Getty Images

Ca se bouscule pour Riqui Puig

A 21 ans, Riqui Puig est considéré comme l’un des plus grands espoirs du FC Barcelone. Auteur de sorties remarquées la saison dernière, le jeune Espagnol est depuis mis au placard par Ronald Koeman. Une situation très inconfortable pour le joueur qui souhaiterait aller s’aguerrir ailleurs. Oui, mais voilà, le Barça n’est pas vendeur et chercherait un club prêt à accueillir le milieu en prêt. Sport révèle ce mardi que Porto et Benfica souhaiteraient se faire prêter l’international espoir espagnol. L’été dernier, le Borussia Möchengladbach et Schalke 04 avaient déjà tenté d’obtenir le joueur.

Notre avis : Puig est bourré de talent et a besoin de jouer. Le Barça doit certes vendre, mais ne devrait pas céder son jeune espoir pour une bouchée de pain. Un prêt cet hiver doit clairement être la priorité pour le milieu de poche.

Szoboszlai est bien sur le départ

Virtuose de la sélection hongroise, Dominik Szoboszlai ne devrait pas s’éterniser du côté du RB Salzbourg. Courtisé par Arsenal, l’AC Milan, le PSG et surtout le RB Leipzig (qui aurait même un accord de principe avec le club autrichien), le Magyar pourrait même quitter l’Autriche dès cet hiver, comme l’explique son agent Esterházy Mátyás au média hongrois DIGI Sport. “Que ce soit en janvier ou l’été prochain, le plus important c’est qu’il ira là où nous pensons qu’il aura le plus de chances de jouer afin de poursuivre sa progression débutée à Salzbourg. Bien sûr, ce n’est pas un secret quand je dis que Dominik est de plus en plus proche de quitter le championnat autrichien…”, a déclaré le conseiller du joueur.

Notre avis : Ce sera l’un des dossiers chauds du mercato hivernal. Bien heureux sera celui qui parviendra à arracher le jeune Hongrois à Salzbourg.

Dean Henderson vers un prêt au Celtic ?

Partir pour faire partie des 23 pour l’Euro, voire mieux. C’est avec ces mots que Gareth Southgate, le sélectionneur des Three Lions, aurait alerté Dean Henderson, le portier de Manchester United. Excellent au cours de ses deux saisons en prêt à Sheffield Utd, le gardien anglais est revenu à MU mais n’est pas encore parvenu à bouleverser la hiérarchie, apparaissant à seulement trois reprises sous le maillot mancunien. Comme évoqué il y a quelques jours, le dernier rempart anglais devrait repartir en prêt cet hiver. 90min fait part ce mardi d’un intérêt du Celtic pour le joueur.

Notre avis : Henderson a une belle carte à jouer dans le groupe anglais. Un départ en prêt est une obligation pour jouer et espérer postuler à une place dans le 11 des Three Lions.

Hulk vers un improbable retour à Porto ?

Bientôt la fin de l’aventure chinoise pour Hulk. Après avoir annoncé son départ il y a quelques mois, l’attaquant brésilien dispute actuellement ses derniers matches avec le Shanghai SIPG. A 34 ans, l’international auriverde (47 sélections, 11 buts) pourrait revenir en Europe. Et renouer avec une vieille connaissance. O Jogo annonce ce mardi que le FC Porto serait en pôle pour attirer l’avant-centre. Ce dernier connaît bien les Dragões pour y avoir évolué entre 2008 et 2012 et serait d’ailleurs très intéressé par un retour. Le club portugais serait prêt à lui offrir un salaire annuel de 1,5 million d’euros.

Notre avis : C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures ? A l’instar de Pepe, Hulk pourrait encore apporter une belle plus-value à l’effectif portiste.

Hulk Shanghai SIPG Crédit: Getty Images

Eto’o de retour aux affaires ?

C’est la grosse côte de ces dernières heures en Espagne. La presse espagnole s’enflamme sur l’hypothèse d’un retour de Samuel Eto’o sur les terrains, un an après la fin de sa carrière. L’ancien international camerounais serait ciblé par le Racing Murcie, pensionnaire de D3 espagnole, qui tenterait le tout pour le tour pour faire sortir le joueur de sa retraite. Contacté par Marca, le président du club espagnol, Morris Pagniello s’est exprimé sur le sujet. “A cette heure-ci (ndlr, ce matin), je dirais que la faisabilité d’une signature de Samuel Eto’o dans notre équipe, c’est du 50/50. La semaine prochaine, on saura si on peut le faire signer. Sinon, on a un plan B de prêt.”

Notre avis : Un retour de l’ancien Barcelonais serait une énorme surprise. Les performances de Zlatan donnent-elles des idées à Eto’o ?

Samuel Eto'o, fostul mare atacant camerunez Crédit: Eurosport

