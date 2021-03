Wijnaldum et Depay en route vers le Barça

D'après les informations de Sport, le FC Barcelone serait "très proche" de finaliser les arrivées de Georginio Wijnaldum et Memphis Depay. Le milieu de Liverpool et le Lyonnais seront libres à la fin de la saison et seraient d'accord pour débarquer chez les Blaugrana. Ronald Koeman insiste depuis plusieurs mois pour recruter ses deux compatriotes, qu'il a entraînés lorsqu'il dirigeait la sélection néerlandaise, et un contrat de trois ans serait dans les tuyaux, selon le quotidien espagnol.

Notre avis : Il ne manquerait plus que l'aval de la nouvelle direction barcelonaise, mais Georginio Wijnaldum et Memphis Depay n'ont jamais semblé aussi proches de rejoindre l'actuel deuxième de Liga.

Le Real Madrid compterait toujours sur Odegaard

Prêté cet hiver à Arsenal, Martin Odegaard a retrouvé l'efficacité. En douze matches avec les Gunners, le milieu international norvégien a trouvé le chemin des filets à deux reprises alors qu'il était resté muet avec les Merengue lors de la première partie de saison. Même si le club londonien serait intéressé pour le conserver, Marca annonce ce jeudi que le Scandinave de 22 ans, auteur d'une saison pleine en 2019-2020 lors de son prêt à la Real Sociedad, serait toujours considéré comme l'avenir du Real Madrid.

Notre avis : Tout dépendra sûrement de l'avenir de Zinédine Zidane, qui ne lui a pas fait énormement confiance chez les Merengue.

... et viserait Diaby

Deux ans après son départ du PSG, Moussa Diaby continue de s'éclater en Bundesliga. Cette saison, l'ailier de 21 ans a inscrit 7 buts toutes compétitions confondues pour 12 passes décisives. Des prestations qui sont suivies de près par le Real Madrid révèle Marca ce jeudi. Le quotidien espagnol estime que son coût serait estimé à 40 millions d'euros.

Notre avis : Si le natif de Paris poursuit sur le même tempo, d'autres gros clubs pourraient également lui faire les yeux doux.

La Juventus ouvre la porte à un départ de Dybala

Paulo Dybala connaît une saison médiocre avec la Juventus Turin. L'Argentin, qui a inscrit trois buts toutes compétitions confondues depuis le coup d'envoi de l'exercice 2020-21, pourrait poursuivre sa carrière ailleurs comme l'a sous-entendu Pavel Nedved, le vice président de la Vieille Dame, dans un entretien accordé au Corriere dello Sport ce jeudi. "Nous évaluons actuellement les opportunités sur le marché", a souligné l'ex-milieu international tchèque à propos de son attaquant sous contrat jusqu'en juin 2022.

Notre avis : Après six années à la Juventus Turin, l'attaquant de 27 ans pourrait être tenté par un nouveau défi.

Le PSG pense à Emerson

Selon les informations de France Football, confirmées par Goal ce jeudi, Emerson (22 ans) est fortement sollicité à l'approche du mercato estival. Si le FC Barcelone aurait déjà fait savoir à son arrière droit brésilien qu'il souhaitait le récupérer après son prêt de deux saisons au Betis Séville, le PSG serait également interessé. Ainsi le club catalan, en difficulté financières, pourrait en profiter pour le vendre. Les Blaugrana aurait fixé la barre à 25 millions d'euros.

Notre avis : Derrière Alessandro Florenzi, prêté avec option d'achat par la Roma, le PSG est un peu juste au poste d'arrière droit et a raison de vouloir se renforcer.

Henrichs veut rester à Leipzig

Prêté cette saison par Monaco au RB Leipzig, Benjamin Henrichs (24 ans) aimerait rester chez le deuxième de Bundesliga même s'il n'a joué que neuf matches de championnat à cause d'une blessure à un genou qui l'a tenu éloigné des terrains de novembre à mars. "C'est mon objectif de rester. Depuis que je suis ici, j'ai vu ce dont le club est capable et tout son potentiel", a-t-il indiqué à Kicker.

Notre avis : Monaco ne devrait pas montrer trop de résistance sur ce dossier. Mais Leipzig sera-t-il prêt à lever l'option d'achat pour un joueur qui a peu joué ?

