Le Barça et le PSG n'oublient pas Donnarumma

En annonçant les signatures de Sergio Agüero et d'Eric Garcia, mais également le retour d'Emerson, le FC Barcelone se montre très actif en cette intersaison. Selon El Mundo Deportivo, le club catalan serait très intéressé par Gianluigi Donnarumma, qui sera libre de tout contrat le 30 juin prochain. Cependant, le futur ex-Milanais touche environ 7 millions d'euros par saison, sans compter les frais que demandera son agent Mino Raiola. Réalisable pour le Barça qui ne fera pas de folies sur le plan financier cet été ?

De son côté, le journaliste Duncan Castles parle d'un accord trouvé entre le PSG et le gardien italien, qui pourrait partir en prêt lors de sa première saison. L'objectif ? Préparer l'après-Navas, qui a récemment prolongé son contrat avec Paris.

Notre avis : Une arrivée de Gianluigi Donnarumma au Barça sera fortement conditionnée par un éventuel départ de Marc-André Ter Stegen. Le PSG, de son côté, semble très intéressé. Même si pour l'heure, Navas est le patron du poste.

... et prépare l'arrivée de Depay

La suite du mercato à court terme du FC Barcelone dépendra de l'avenir de Ronald Koeman qui pourrait bien rester sur le banc des Blaugrana. Si cette tendance se confirme, Memphis Depay et Georginio Wijnaldum pourraient arriver dans la foulée. Selon la radio catalane Rac1, l'attaquant néerlandais, qui va partir libre de Lyon, serait plus proche que jamais. Le Barça aurait même déjà préparé sa vidéo de présentation.

Notre avis : Le dossier Memphis Depay est quasi-bouclé. Il sera validé si Ronald Koeman est maintenu en poste.

Le PSG envisagerait un nouveau prêt de Kean

Avec 17 buts inscrits toutes compétitions confondues avec le PSG, Moise Kean a effectué une saison 2020-21 aboutie. Sous contrat avec Everton jusqu'en juin 2024, l'attaquant international italien, non retenu pour l'Euro, pourrait ne pas évoluer sous le maillot des Toffees lors du prochain exercice. D'après Fabrizio Romano, le journaliste italien spécialisé sur la question des transferts, le PSG envisagerait un nouveau prêt pour l'ex-attaquant de la Juventus. Car en effet, Everton ne le lâchera pas pour moins de 45 millions d'euros.

Notre avis : Une bonne idée au regard de ses prestations avec le PSG cette saison.

Dernière ligne droite dans le dossier Gerson ?

Selon les informations du média brésilien Globo Esporte, l'accord entre Flamengo et l'Olympique de Marseille serait imminent concernant le dossier Gerson. Cependant, le club brésilien réclame 25 millions d'euros plus cinq de bonus. Un prix prohibitif pour Pablo Longoria selon L'Equipe.

Notre avis : Au vu de sa situation financière, l'OM prendrait un risque en investissant la somme annoncée.

Gerson, le milieu de Flamengo Crédit: Getty Images

Villarreal fonce sur Harit

Avec la relégation de Schalke 04 en deuxième division allemande, Amine Harit pourrait quitter le club de la Ruhr cet été. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Villarreal aurait jeté son dévolu sur le milieu de terrain international marocain. Le joueur de 23 ans, formé à Nantes, serait l'une des priorités d'Unai Emery.

Notre avis : L'ancien entraîneur parisien pourrait être le technicien qui pourrait faire franchir un tout nouveau cap à Amine Harit.

Pjanic aimerait retourner en Serie A

D'après le quotidien Sport, Miralem Pjanic se verrait bien revenir en Serie A. Le média espagnol assure que la Juventus et l'Inter Milan suivraient le dossier de près. Pour sa part, le Barça serait plus enclin à une vente ou à l'incorporer dans un éventuel échange. Arrivé l'été dernier à Barcelone, dans le cadre de la vente d'Arthur à la Juve, l'ancien Messin n'a marqué aucun but et délivré aucune passe décisive cette saison.

Notre avis : Miralem Pjanic n'a pas réussi à s'adapter au Barça et si une offre est transmise pour le joueur de 31 ans, alors les Blaugrana devraient le libérer.

Manchester City prêt à investir lors du mercato

Dans un entretien publié sur le site officiel de Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, le président du champion d'Angleterre, a tenu à rassurer les fans mancuniens après le départ de Sergio Agüero. "Il va être compliqué de trouver quelqu'un de la même pointure, mais nous allons y arriver, a-t-il indiqué. Il y a plusieurs domaines dans le groupe qui ont besoin qu'on investisse, notamment l'équipe. Pas trop non plus. Ce n'est pas une question de chiffres mais de qualité".

Notre avis : Et si Manchester City s'apprêtait à casser sa tirelire pour Harry Kane ?

