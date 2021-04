Le PSG veut prolonger Draxler...

En fin de contrat avec le PSG, Julian Draxler va-t-il signer un nouveau bail dans les prochains jours ? Selon les informations de L'Equipe, l'international allemand a reçu une offre de prolongation d'une saison supplémentaire. Et il pourrait bien l'accepter, conscient qu'il lui sera difficile de trouver un autre club lui offrant son salaire actuel, soit 600 000 euros bruts par mois. L'histoire pourrait donc continuer.

Notre avis : Budget limité, contexte difficile... Le PSG sait que les marges de manoeuvre vont être limitées l'été prochain. D'où l'idée de conserver un joueur comme Draxler.

... et pourrait perdre Kean

Prêté sans option d'achat au PSG cette saison, Moise Kean va retrouver Everton d'ici quelques semaines. Mais il ne devrait pas s'y éterniser. Si le club de la capitale aimerait le conserver, la Juventus serait également à l'affût selon La Gazzetta dello Sport. Et le probable retour de Massimiliano Allegri sur le banc de la Vieille Dame pourrait être un facteur déterminant. En effet, c'est le techncien toscan qui l'avait lancé il y a quelques années en Serie A. Et les deux hommes pourraient donc s'y retrouver dans quelques mois...

Notre avis : L'intérêt de la Juve pour Kean est visiblement concret. Si rien n'est encore décidé, un retour en Italie pourrait intéresser Moise Kean.

Moise Kean, l'attaquant italien du PSG. Crédit: Getty Images

Solskjaer veut garder Cavani

Interrogé après le succès des siens face à l'AS Rome (6-2), l’entraîneur de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer a annoncé vouloir conserver Edinson Cavani, auteur d'un doublé face aux Giallorossi. "Il connait mon avis. Il sait que j’adorerais l’avoir une année de plus. J’ai conscience que cette année a été difficile mais je lui ai promis qu’Old Trafford et Manchester sont des endroits différents quand il y a des fans dans le stade. Il doit pouvoir ressentir ce que c’est de marquer des buts avec des supporters. Je fais de mon mieux (pour le convaincre). Des nuits comme celle-là aident. J’espère que nous pourrons atteindre la finale et qu’il pourra s’imaginer une année en plus ici."

Notre avis : Dans le contexte actuel, Cavani semble surtout "triste" en dehors du terrain. Un départ à Boca Juniors est souvent évoqué, même si United va tout faire pour le conserver.

Edinson Cavani lors de la demie aller de Ligue Europa entre Manchester United et l'AS Roma (6-2) Crédit: Getty Images

Gayà, une belle cible pour les géants de Liga

Il sera l'un des bons coups à faire dans ce mercato. En fin de contrat en juin 2023 avec le Valence CF, José Luis Gayà va vivre un été mouvementé. Selon AS , le capitaine de Valence est convoité par le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid, deux clubs qui ont d'ailleurs coché son nom depuis un moment. Mais l'arrivée de Mateu Alemany comme directeur de la parcelle sportive du club catalan a renforcé l'intérêt du club catalan, obligé de viser un mercato au rabais l'été prochain. Très attaché à Valence, Gayà va donner la priorité à son club formateur. En pleine crise, le club ché va devoir lui proposer un projet sportif plus intéressant après la saison 2020/2021 particulièrement catastrophique. Si pas de prolongation, il sera vendu cet été.

Notre avis : Valence va pas mal vendre cet été, possible que le contexte Covid fasse de Gayà une cible abordable.

José Gayá (Valence CF) Crédit: Getty Images

Manchester City met la main sur Sarmiento

Manchester City pense déjà au futur. Le club anglais a recruté l'espoir argentin Dario Sarmiento, 18 ans. C'est son club, Estudiantes de la Plata qui a officialisé la nouvelle. Né en 2003, l'attaquant polyvalent a disputé 21 matches avec l'équipe A depuis 2019. Selon le site Mdz , City va payer 6 millions de dollars pour le joueur.

Notre avis : Sarmiento est l'une des plus belles promesses en Argentine. Un joli coup réalisé par le club anglais.

