Eriksen, Alli, Aurier ou Lloris : A quoi va ressembler le mercato du PSG avec Pochettino ?

MERCREDI MERCATO - Mauricio Pochettino va probablement prendre place sur le banc du PSG, dans les jours à venir. Et convaincre la direction parisienne de recruter certains de ses anciens joueurs à Tottenham ? Martin Mosnier et Julien Pereira évoquent différentes pistes plus ou moins crédibles, ce mercredi, à trois jours de l'ouverture du marché d'hiver.

00:11:01, 2479 vues, il y a 5 heures