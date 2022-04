Football

TRANSFERTS - Le PSG et Manchester United bataillent pour séduire le même international français

MERCATO BUZZ - L'organisation de la saison prochaine a déjà commencé pour les clubs comme le PSG et Manchester United, qui ont la même cible pour étoffer leur attaque : un international français, particulièrement efficace cette saison, fait l'objet de toutes les attentions. De leur côté, Timo Werner et Memphis Depay commencent à faire leurs valises entre Chelsea et Barcelone.

