Lacazette veut rester à Arsenal

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Alexandre Lacazette a décidé de sortir du silence. Et il confirme sa volonté de rester à Arsenal : "Je suis à Arsenal, j'y ai signé (en 2017) un contrat de cinq ans pour progresser et gagner des titres. Il m'en reste deux. Je suis déterminé à rester. Une décision définitive ? De ma part, oui."

Notre avis : Lacazette ne quittera pas Arsenal malgré quelques turbulences ces derniers mois.

Emerson inclus dans l’opération Depay ?

Les discussions se poursuivent entre le FC Barcelone et l'Olympique Lyonnais pour l'éventuel transfert de Memphis Depay. Si pour l’heure, un montant de 30 millions d'euros est toujours évoqué, les Blaugrana pourraient proposer Emerson dans l’opération pour faire baisser le montant de la transaction. C’est ce que rapporte Mundo Deportivo dans son édition du jour. L'arrière droit, international brésilien U23, est prêté au Real Betis depuis l'été 2019. Ce prêt doit normalement se terminer en juin 2021.

Notre avis : Une option très intéressante pour les Gones. Emerson a réalisé une excellente saison en Andalousie. Mais l’OL serait quand même tenté de récupérer un joli chèque pour avancer dans le sens des arrivées.

Tatarusanu quitte l'OL et rejoint Milan

Dans un tweet publié sur les réseaux sociaux, l'Olympique Lyonnais a officialisé le départ de Ciprian Tatarusanu à l'AC Milan. Le gardien va devenir la doublure de Gianluigi Donnarumma au sein du club lombard, qui a dépensé 500.000 euros pour le recruter définitivement.

Notre avis : Tatarusanu pouvait difficilement refuser une telle opportunié, même s'il ne jouera pas beaucoup plus en Lombardie.

Zenit, le surprenant prétendant pour Nabil Fékir

Plutôt à son aise pour sa première saison au Real Betis (7 buts et 7 passes décisives en 32 matches de Liga), Nabil Fekir (27 ans) suscite les convoitises de nombreuses écuries comme Arsenal, Newcastle ou encore le Real Madrid. Mais un étonnant courtisan vient de faire son apparition. Selon AS, le Zenit St-Petersbourg se serait renseigné pour récupérer l'ancien Lyonnais. Le champion de Russie aurait même fait du champion du monde l'une de ses priorités pour la saison à venir. Le Real Betis demande au moins 30 millions d'euros pour l’ex-capitaine de l'OL, et ce, afin de rentabiliser l'investissement et rentrer dans les clous financièrement.

Notre avis : On peine à croire que Nabil Fekir quitte l’Espagne pour le championnat russe. Mais le Zenit a déjà prouvé sa capacité à investir massivement, comme en témoigne l’exemple Malcom.

Nabil Fekir (Betis) Crédit: Getty Images

Accord entre Chelsea et Rennes pour Edouard Mendy

La fin du feuilleton est proche. Sky Italia, Di Marzio et Fabrizio Romano en tête, annoncent un accord entre Chelsea et le Stade Rennais pour l'international sénégalais. Le montant de la transaction n'a pas flirté, pas plus que la durée du contrat, mais plus d'informations devraient être données prochainement.

Notre avis : Tout devrait se décanter et s’officialiser dans les prochains jours. Chelsea semble avoir accédé aux demandes des Rouge-et-Noir, qui doivent désormais rechercher un autre portier.

Amine Harit et la tentation Bergame

Encore auteur d'une belle saison avec Schalke 04 (7 buts et 7 passes en 28 matches toutes compétitions confondues), le milieu de terrain Amine Harit (23 ans) pourrait quitter la Ruhr. Selon Sky Italia, l'international marocain serait dans les petits papiers de l'Atalanta Bergame. En quête de liquidités, le club de Gelsenkirchen attendrait pas loin de 20 millions d'euros pour libérer l'ancien Nantais, débarqué pour 8 millions d'euros en 2017.

Notre avis : Harit dans le collectif de Gasperini, en voilà une idée très séduisante. La Dea a plusieurs fois affirmé ses ambitions sur le mercato. Et le recrutement de l’ancien Canari serait un beau signal.

Amine Harit Crédit: Getty Images

Klopp aurait convaincu Wijnaldum de rester à Liverpool

Enorme retournement de situation dans le dossier Georginio Wijnaldum ! Alors qu'on l'annonçait partant coûte que coûte pour Barcelone, le milieu international néerlandais aurait changé d'avis, grâce (ou à cause, selon le point de vue) d'un certain Jürgen Klopp. Sky Sports révèle que le technicien allemand aurait échangé avec son milieu de terrain et l'aurait convaincu de rester sur les bords de la Mersey. Mieux, le média britannique avance que Wijnaldum, en fin de bail en 2021, pourrait même prolonger son contrat à Liverpool.

Notre avis : A chaque jour son rebondissement dans le dossier Wijnaldum. Même si Sky Sports est une source fiable, le feuilleton est loin d’être terminé.

FC Liverpool: Jürgen Klopp mit Georginio Wijnaldum Crédit: Imago

Le Nacional Montevideo tente sa chance pour Cavani

Libre depuis son départ du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani (33 ans) n'a toujours pas retrouvé de club. Atlético, Benfica, Juventus, El Matador ne manque pas de sollicitations. Et une nouvelle destination surprenante a fait surface. Selon ESPN, le champion d'Uruguay 2019 aurait contacté l'international uruguayen pour prendre la température.

Notre avis : Cavani est décidément bien à la peine pour trouver son nouveau défi. Attention à ne pas trop tergiverser...

Arsenal cherche preneur pour Emiliano Martinez

Titulaire en fin de saison avec les Gunners, Emiliano Martinez (28 ans) ne devrait pas être retenu par Arsenal. En effet, selon The Independent, les pensionnaires de l'Emirates voudraient profiter des belles performances du portier pour essayer de récupérer quelques liquidités. Aston Villa est déjà venu aux renseignements pour s'offrir le gardien argentin pour lequel les Gunners demandent près de 20 millions d'euros.

Notre avis : Un mouvement qui fait sens. Arsenal a déjà Leno et peut, en effet, espérer récupérer un joli pactole, bien utile pour se renforcer, avec le transfert de Emiliano Martinez.

Jamie Bynoe-Gittens, un nouveau coup à la Sancho pour Dortmund ?

On prend les mêmes (ou presque) et on recommence ? C'est en tout cas le scénario de l'opération Bynoe-Gittens pour Dortmund. A l'instar de Jadon Sancho, le jeune ailier des Citizens pourrait prochainement débarquer chez les Marsupiaux et y signer son premier contrat professionnel. Sky Sports annonce que le BvB ferait actuellement toutes les démarches pour arracher le joueur de 16 ans des griffes des Mancuniens. Courtisé par Paris et le Real Madrid, Bynoe-Gittens ne serait pas insensible à l'idée de rejoindre l'Allemagne…

Notre avis : City n’a pas retenu la leçon. Et le BvB s’en frotte déjà les mains.

Ivanovic suivi par West Brom, mais...

A 36 ans, Branislav Ivanovic n'a pas encore prévu de raccrocher les crampons. Le défenseur serbe, libre depuis son départ du Zenit, pourrait rebondir à West Bromwich, comme le révèle Sky Sports. Des discussions seraient en cours entre les deux parties. Et certains membres du board du promu seraient sceptiques sur l'opération notamment en raison de l'âge de l'ancien défenseur de Chelsea.

Notre avis : Age ou pas, Ivanovic serait un sacré renfort d’expérience pour l’effectif des Baggies, qui en auront bien besoin pour leur retour en Premier League.

André Silva s’engage définitivement avec l’Eintracht Francfort

Initialement prêté pour deux saisons par l’AC Milan à l'Eintracht, André Silva (24 ans) a convaincu les Aigles de miser sur lui sur la durée. L'attaquant international portugais s'est engagé définitivement jusqu'en 2023. La saison dernière, il a inscrit 16 buts et distillé 5 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues.

Notre avis : Une arrivée qui pourrait faciliter le transfert définitif d’Ante Rebić par l’AC Milan, auteur d’une belle saison en Lombardie.

Wilshere et West Ham, vers un divorce à l’amiable

Arrivé en 2018 chez les Hammers, Jack Wilshere (28 ans) pourrait prochainement quitter West Ham. Blessé à plusieurs reprises au cours des derniers mois, l'international anglais serait en discussions avec ses dirigeants pour une rupture de contrat à l'amiable, comme le rapporte le Daily Mail. Le board londonien espère dégager des liquidités avec cette opération. L'ancien milieu d'Arsenal émarge actuellement à plus de 100 000 euros par semaine chez les pensionnaires du London Stadium.

Notre avis : La carrière de Wilshere suit décidément un sentier assez rocambolesque. Qu’il semble loin le temps des promesses entrevues avec Wenger au début des années 2010..

Jack Wilshere Crédit: Getty Images

Yoann Court en route pour Caen

En fin de contrat avec le Stade Brestois, Yoann Court va s'engager trois saisons au Stade Malherbe Caen (L2), comme le rapporte L'Equipe ce matin. La saison passée, le milieu offensif de 30 ans a marqué 3 buts et délivré 7 passes décisives avec les Ty’Zefs.

Notre avis : Surprenant de ne pas voir le milieu poursuivre en Ligue 1. Son dernier exercice avec Brest était de très bonne facture.

