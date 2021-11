Gerson est suivi

En difficulté depuis son arrivée à l'OM, Gerson reste un joueur courtisé sur le mercato. Selon L'Equipe, deux clubs anglais sont intéressés par le Brésilien, que l'on imagine toutefois difficilement quitter le club olympien en janvier prochain. "Il n'est pas du genre à baisser les bras (...) Physiquement, il est bien. Il a juste besoin de parfaire ses automatismes. Il n'accuse personne. Il va se battre pour montrer son niveau", a prévenu son père dans les colonnes du quotidien, qui assure que Gerson commence à prendre ses marques sur la Canebière.

Notre avis : Il faut probablement un temps d'adaptation pour Gerson. L'OM doit lui laisser encore du temps.

C'est ESPN qui lance cette petite bombe. On pensait que l'arrivée d'Antonio Conte à Tottenham était de nature à assurer l'avenir d'Harry Kane chez les Spurs mais, du côté de Manchester City, on semble ne pas penser de la même manière. Selon le media américain, les Citizens seraient prêts à faire une nouvelle offre après un échec l'été dernier. ESPN avance que Conte a reçu l'assurance de pouvoir compter sur son attaquant dans le futur.

Notre avis : La rumeur dit que Kane est très heureux de l'arrivée de Conte, il serait donc étonnant de le voir forcer pour un transfert.

Le PSG toujours sur les traces de Kessié

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le PSG est toujours intéressé par Franck Kessié, en fin de contrat avec l'AC Milan. Le milieu de terrain ivoirien réclamerait un salaire de 9 millions d'euros à son club qui, de son côté, ne lui en proposerait "que" 6,5. Tout comme avec Gianluigi Donnarumma, Paris pourrait donc saisir cette occasion, même si des clubs anglais sont toujours à l'affût.

Notre avis : La différence est importante entre offre et demande. Sauf surprise, Kessié va quitter Milan.

Fournier revient sur le mercato niçois

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Julien Fournier, le directeur du football de l'OGC Nice, est revenu sur le dernier mercato estival des Aiglons. "Justin Kluivert et Calvin Stengs ont peu joué ? J'attends plus d'eux, a-t-il notamment confié. Même si les blessures font partie de la vie d'un sportif de haut niveau, il est évident que j'attends plus de Justin (Kluivert), que j'attends plus de Calvin (Stengs), que j'attends plus de Kasper (Dolberg), que j'attends plus d'Alexis (Claude-Maurice). Ils doivent donner plus au club. Ils le savent. Ils sont fantastiques dans leur investissement et leur mentalité. Mais la réalité, c'est le terrain : on a presque fait treize matches sans eux. À un moment, il faut qu'ils nous rejoignent. L'équipe tourne, il y a un bon entraîneur, un modèle de jeu, ils ont été choisis, on a misé de l'argent sur eux, on les a mis dans un confort, maintenant il faut donner. On a besoin d'eux. Ce ne sont pas des joueurs anodins."

Notre avis : Un joli coup de pression pour pas mal de joueurs. Si pas de réveil, ils n'auront probablement pas d'avenir à Nice.

Quel avenir pour Eriksen ?

Victime d'un malaise cardiaque lors du dernier Euro, Christian Eriksen n'a plus rejoué depuis, ni avec le Danemark, ni avec l'Inter Milan. Selon La Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain ne foulera plus les pelouses de Serie A, qui interdit la pratique du sport de haut niveau aux joueurs disposant d'un défibrillateur cardiaque. Résultat, un départ aux Pays-Bas (Ajax Amsterdam ?) ou Danemark (Odense ?) n'est pas exclu pour celui qui vise un retour lors de la saison 2022-2023, selon La Gazzetta dello Sport.

Notre avis : Pour Eriksen, le championnat italien est probablement de l'histoire ancienne. S'il vient à rejouer au football, ce sera ailleurs.

Anguissa va rester au Napoli

Auteur d'un début de saison exceptionnel, André-Frank Zambo Anguissa a déjà convaincu tout le monde au Napoli. Selon Il Mattino, les dirigeants du club italien ont déjà décidé de lever son option d'achat, fixée à 15 millions d'euros avec Fulham. L'ancien milieu de l'OM signera un contrat de 3 ans, assorti d'un salaire de 2 millions d'euros plus bonus. "Il a déjà fait venir toute sa famille pour habiter ici", assure le quotidien.

Notre avis : Anguissa est heureux au Napoli, le Napoli est heureux d'Anguissa. Mariage logique.

Albiol prolonge avec Villarreal jusqu'en 2023

Dans un communiqué officiel, Villarreal a confirmé ce vendredi que Raul Albiol, 36 ans, avait prolongé son contrat jusqu'en 2023.

Notre avis : Albiol est LE patron de Villarreal, sur le terrain comme dans le vestiaire. L'histoire continue.

