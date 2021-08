Visite médicale pour Grealish

Selon les informations de Sky Sports, Jack Grealish a terminé sa visite médicale à Manchester City avant l'officialisation de son transfert estimé à environ 118 millions d'euros, en provenance d'Aston Villa. L'international anglais a signé un contrat jusqu'en juin 2026.

Notre avis : Le transfert de l'été ?

West Ham cible Caleta-Car

Alors qu'il possède un bon de sortie lors de ce mercato estival, Duje Caleta-Car (24 ans) pourrait bien faire ses valises au cours du mois d'août. D'après les informations de La Provence, West Ham suit de près le défenseur international croate. Une proposition pourrait bientôt être transmise par les Hammers à l'Olympique de Marseille.

Notre avis : S'il reste, il n'est clairement pas assuré d'avoir du temps de jeu.

Sorti sur blessure face à Bordeaux (3-1), le défenseur marseillais Duje Caleta-Car pourrait manquer à l'appel lors du match de Ligue des champions face à l'Olympiakos Crédit: Getty Images

Des départs attendus à l'OM

Présent en conférence de presse ce jeudi, Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, a notamment parlé mercato. Si la piste Thiago Almada reste d'actualité, il faudra, avant tout, certainement s'attendre à des départs : "Notre priorité c'est de se renfoncer dans les postes qui ne sont pas doublés. S'il y a des départs, on commencerait à activer différentes options."

Notre avis : A voir s'il y aura autant de départs que d'arrivées.

Pablo Longoria, le président de l'OM Crédit: Getty Images

Ça se précise pour Lukaku

D'après Sky Italia, Chelsea fait maintenant pression pour enrôler Romelu Lukaku et conclure un accord dès que possible. Lukaku est prêt à venir (12 M€ net), si l'Inter et Chelsea se mettent d'accord. Une nouvelle offre officielle de Chelsea est attendue.

Notre avis : Un transfert qui est bien loin d'être conclu...

Abraham a des prétendants

Selon les informations de Sky Italia, Chelsea est prêt à vendre Tammy Abraham à l'étranger si un accord est trouvé avec l'Atalanta. Rendez-vous dans les prochains jours pour ouvrir les discussions. L'Atalanta est prête à offrir 40 M€... mais seulement au cas où l'Inter demanderait Duván Zapata comme remplaçant potentiel de Lukaku. D'après talkSPORT, Southampton se serait également renseigné sur Tammy Abraham. Les Saints veulent un prêt, mais Chelsea préfère un transfert.

Notre avis : Les clubs intéressés ont leurs exigences et leurs conditions, à Chelsea de trouver le fameux bon compromis.

Tammy Abraham, Chelsea, agosto 2021 (Getty Images) Crédit: Getty Images

Liverpool fixe son prix pour Shaqiri

D'après Sky Sports, Liverpool n'autorisera pas Xherdan Shaqiri à quitter le club libre pendant cette fenêtre de transfert. Séville, Villarreal et Naples seraient intéressés par l'international suisse, qui semble certain de vouloir passer à autre chose. Liverpool demande environ 15 millions d'euros pour son joueur, qui a encore deux ans de contrat.

Notre avis : A ce prix, le joueur devrait, sauf surprise, pouvoir trouver un nouveau point de chute.

Shaqiri Crédit: Getty Images

Romero tout proche de Tottenham

Selon Sky Italia, Cristian Romero (23 ans) est tout proche de rejoindre Tottenham. Le défenseur international argentin aurait passé la première partie de sa visite médicale avec succès ce mercredi. Il devait s'envoler ce jeudi à Londres pour passer la deuxième partie avant de s'engager jusqu'en juin 2026.

Notre avis : Un dossier qui commence à durer mais qui semble donc trouver son dénouement.

Leicester cherche un défenseur

Sky Sports croit savoir que Leicester, confronté à la très grave blessure de Wesley Fofana, victime d'une fracture du péroné de la jambe gauche, chercherait à se renforcer en défense centrale. Une arrivée en prêt serait privilégiée.

Notre avis : Décision logique, notamment après la terrible blessure de l'ancien Stéphanois.

Michelin file en Grèce

Via son compte Twitter officiel, ce jeudi, le club grec de l'AEK Athènes a annoncé l'arrivée, en provenance du RC Lens, du latéral français Clément Michelin (24 ans), qui signe un contrat jusqu'en 2025.

Notre avis : Un sacré défi pour le principal intéressé.

Bulka débarque à Nice

Ce jeudi, via son compte Twitter officiel, le club de Nice a officialisé l'arrivée, sous la forme d'un prêt, du gardien de but polonais Marcin Bulka (21 ans), qui débarque du Paris Saint-Germain. Arrivé en 2019, le portier est prêté pour la troisième fois, après le FC Cartagena et Châteauroux.

Notre avis : Le PSG continue de se délester de son important contingent de gardiens.

Pellistri de nouveau prêté à Alavés

Via son compte Twitter officiel, ce jeudi, le club espagnol du Deportivo Alavés a officialisé le retour du jeune ailier uruguayen Facundo Pellistri (19 ans), de nouveau prêté par Manchester United, jusqu'à la fin de la saison.

Notre avis : Le joueur continue son apprentissage avant d'exploser à Manchester United ?

