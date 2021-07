Griezmann, l'Atlético ou rien

Le quotidien catalan Sport consacre sa Une à Antoine Griezmann ce samedi. Et affirme que l'attaquant français n'acceptera de quitter le FC Barcelone seulement pour retourner à l'Atlético de Madrid. Il aurait informé ses dirigeants qu'il refuserait de rejoindre tout autre club. Le Barça pourrait ainsi devoir se résoudre à le conserver si le club madrilène ne lui présente pas une offre satisfaisante.

Notre avis : L'un des feuilletons de l'été ?

Kane, City calme le jeu

The Sun a changé son fusil d'épaule concernant Harry Kane. Après avoir annoncé vendredi que Manchester City avait convaincu Tottenham de lâcher son buteur pour 160 millions de livres (187 millions d'euros), le tabloïd britannique affirme ce samedi que le club mancunien veut désormais durcir les négociations et faire baisser le prix du transfert.

Notre avis : Un dossier qui n'a pas fini de faire parler.

Benedetto se rapproche de la sortie

Selon le journaliste italien Nicolo Schira, l'attaquant international argentin Dario Benedetto (31 ans), arrivé en 2019, serait sur le point de quitter déjà l'Olympique de Marseille cet été : Sao Paulo et Fenerbahce ont montré de l'intérêt pour l'avant-centre.

Notre avis : Après l'énorme mercato olympien, il faut effectivement s'attendre désormais à des départs.

100 millions pour Chiesa : la Juve refuse l'offre de Liverpool

Liverpool ferait le forcing pour s'attacher les services de Federico Chiesa. Selon La Repubblica, le club anglais aurait ainsi proposé 100 millions d'euros pour convaincre la Juventus Turin de céder son ailier, une offre refusée par la Vieille Dame. Le nouvel entraîneur turinois considérerait l'international italien comme une pièce essentielle de son système. Manchester United et le Bayern Munich suivraient également le dossier Chiesa avec attention.

Notre avis : Un club pourrait difficilement mettre plus d'argent que cela.

Chiesa Crédit: Getty Images

De la concurrence pour Lloris

Via Twitter, ce samedi, le club de Tottenham a annoncé avoir recruté un nouveau gardien de but. Il s'agit de l'Italien Pierluigi Gollini, qui débarque en provenance de l'Atalanta Bergame, dans le cadre d'un prêt d'une année, avec une option d'achat de 15 millions d'euros.

Notre avis : La place de numéro 1 n'est peut-être plus aussi assurée que cela pour Lloris.

Alderweireld sur le départ

Toby Alderweireld pourrait quitter Tottenham cet été après six années passées au sein du club londonien. The Telegraph évoque un départ au Qatar pour le défenseur belge de 32 ans, sous contrat avec les Spurs jusqu'en juin 2023. Un transfert qui pourrait rapporter près de 15 millions d'euros aux Anglais.

Notre avis : Une page s'apprête à se tourner à Tottenham.

Milan voudrait Ziyech en prêt

The Daily Mail indique un intérêt de l'AC Milan pour Hakim Ziyech. Le club lombard souhaiterait obtenir le prêt du stratège marocain de 28 ans, en difficulté sur la deuxième moitié de la saison passée pour s'imposer comme un titulaire sous les ordres de Thomas Tuchel à Chelsea. Ziyech avait rejoint les Blues l'été dernier pour 40 millions d'euros.

Notre avis : Un club idéal pour que ce joueur aux grandes qualités puisse se relancer.

Olsen s'éloigne de Lille

D'après Sky Sport Italia, le gardien de but international suédois Robin Olsen (31 ans), potentiel successeur de Mike Maignan dans la cage de Lille, pourrait finalement ne pas venir. La faute à des négociations qui n'avanceraient pas avec son club actuel, à savoir l'AS Rome.

Notre avis : Trouver le successeur de Maignan pourrait s'avérer plus long que prévu pour les champions de France.

Robin Olsen Crédit: Getty Images

Kessié bientôt prolongé ?

Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, l'AC Milan aurait comme priorité de prolonger son milieu de terrain Franck Kessié (24 ans), arrivé en 2019 et dont le contrat expire en 2022. L'international ivoirien se trouve au Japon pour disputer les Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet - 8 août).

Notre avis : L'AC Milan n'a pas envie de revivre l'épisode Donnarumma et laisser partir un autre excellent élément libre.

Malen toujours plus proche de Dortmund

Alors que Jadon Sacho est parti, et que Erling Haaland pourrait lui aussi quitter le club, le Borussia Dortmund n'est plus très loin d'enregistrer un gros renfort en attaque. Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, le BvB aurait trouvé un accord avec le PSV pour le transfert du très prometteur Donyell Malen sur la base d'une indemnité de 30 millions d'euros. Le jeune attaquant néerlandais s'engagerait jusqu'en 2026 et la transaction pourrait être bouclée ce week-end.

Notre avis : Un joueur qui ne pourrait que franchir un cap dans ce club, comme beaucoup d'autres avant lui.

Lemina débarque à Nice

Ce samedi, via son compte Twitter officiel, le club de l'OGC Nice, neuvième du dernier classement du championnat de France de Ligue 1, a officialisé l'arrivée, en provenance de Southampton, du milieu de terrain international gabonais Mario Lemina (27 ans), formé au FC Lorient et ensuite passé notamment par l'Olymique de Marseille.

Notre avis : Une bonne pioche pour Nice qui n'en finit décidément plus de se renforcer.

