Agüero ne regrette pas d'avoir rejoint le Barça

Alors que son arrivée au FC Barcelone a en partie été encouragée par la présence de son ami Lionel Messi, Sergio Agüero a indiqué vendredi qu'il ne regrettait pas son choix. "N'importe quel joueur aimerait être ici, a fait savoir l'ancien attaquant de Manchester City à la RAC1. Je savais que le club n'était pas bien sur le plan économique mais l'argent n'était pas la priorité pour moi. Même si nous ne sommes pas favoris en C1, il faudra se méfier du Barça."

Notre avis : Avec les départs de Lionel Messi puis d'Antoine Griezmann, Sergio Agüero aura une belle carte à jouer à son retour, prévu début novembre.

Dans un entretien accordé vendredi à Tuttosport, Federico Cherubini, le directeur sportif de la Juventus Turin, s'est déclaré confiant pour la prolongation de contrat de Paulo Dybala, actuellement lié aux Bianconeri jusqu'en juin. "Je suis optimiste. Pendant un moment, il y a eu une tendance pour qu'il parte en tant que joueur libre, mais je suis tranquille en ce qui concerne Paulo, qui est un joueur clé de la Juventus. Toutes les parties veulent obtenir un accord", a-t-il déclaré.

Notre avis : Après avoir laissé partir Cristiano Ronaldo, la Juventus a raison de vouloir "sécuriser" Paulo Dybala.

Au cours de cette même interview, Federico Cherubini a évoqué ses regrets de ne pas avoir pu attirer Erling Haaland avant qu'il ne devienne l'un des meilleurs attaquants au monde. "C'est un regret pour la Juventus. Nous le voulions il y a plusieurs années mais il n'était pas attiré par un éventuel prêt, a-t-il rappelé. Acheter Haaland aujourd'hui ? Nous allons chercher des joueurs, comme Erling, avant qu'ils ne deviennent totalement mature, même s'il ne faut jamais rien exclure."

Notre avis : Aujourd'hui, la Juventus ne semble pas avoir les moyens pour payer le prix actuel du Norvégien (plus de 100 millions d'euros).

Delort s'explique sur son transfert à Nice

Alors qu'il était sur les tablettes de l'OM, un club qui le faisait rêver plus jeune comme il l'avait déclaré en 2015 lorsqu'il portait les couleurs de Caen, Andy Delort est revenu sur son transfert à Nice ce vendredi en conférence de presse. "C'est moi qui ai pris ma décision, avec ma famille aussi. Et comme je vous l'ai dit, je ne le regrette pas et je suis très fier d'être ici", a lâché l'ex-Montpelliérain.

Notre avis : Avec Kasper Dolberg, Amine Gouiri et désormais Andy Delort, l'OGC Nice est bien armé pour viser le Top 5 de la Ligue 1. Voire mieux ?

Leicester vise Berardi

Sacré champion d'Europe cet été avec l'Italie (6 matches), Domenico Berardi n'a pas trouvé de nouveau point de chûte lors du dernier mercato, à l'image de son ex-coéquipier Manuel Locatelli (parti à la Juventus). Mais l'ailier droit de 27 ans va-t-il finir la saison avec Sassuolo ? Selon Sky Sports et The Daily Mail, Leicester serait en discussions avec l'actuel huitième de Serie A pour récupérer, dès cet hiver, Domenico Berardi, sous contrat jusqu'en juin 2024.

Notre avis : S'il réalise une grande saison avec Sassuolo, alors Domenico Berardi pourrait peut-être voir arriver des offres de clubs encore plus huppés que Leicester.

