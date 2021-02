A cause de la pandémie de coronavirus, le Borussia Dortmund serait lui aussi dans une situation financière compliquée. Selon le journal local allemand Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ), le club de la Ruhr pourrait ainsi vendre plusieurs joueurs l'été prochain. Erling Haaland, dont la clause libératoire est fixée à 65 millions d'euros, pourrait donc quitter le BvB lors du prochain mercato tout comme Jadon Sancho, ardemment convoité par Manchester United il y a un an. Giovanni Reyna, Axel Witsel, Manuel Akanji et Raphaël Guerreiro pourraient également ne pas être retenus en cas de grosse offre.