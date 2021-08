Retour imminent de Kean à la Juventus...

Selon les informations de Sky Italia, Moise Kean va revenir à la Juventus. Un accord a été conclu avec Everton sur un prêt avec obligation d'achat (sous certaines conditions). Le joueur passera sa visite médicale ce dimanche à Turin.

Notre avis : Kean devrait donc avoir sa deuxième chance et peut-être s'installer plus durablement au sein de son club formateur.

... qui se concentre désormais sur la prolongation de Dybala

Sky Italia croit également savoir que, après la signature de Moise Kean, la Juventus ne prévoit aucune approche pour Eden Hazard (Real Madrid) ou Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal). La Vieille Dame se concentrera désormais sur la prolongation du contrat de Paulo Dybala, qui expire en juin 2022. Toutes les parties sont confiantes.

Notre avis : Un dossier qui suit son cours et rien ne semble indiquer une autre issue qu'une prolongation.

Vers une prolongation de Lautaro Martinez à l'Inter ?

Toujours d'après Sky Italia, l'Inter Milan a conclu un accord avec Lautaro Martinez et son agent pour prolonger le contrat du joueur. L'affaire devrait être conclue et annoncée bientôt. Tottenham et l'Atlético de Madrid étaient pourtant intéressés.

Notre avis : L'Inter Milan aurait certainement été en difficulté en cas de départ de son joueur, après celui de Lukaku. Une prolongation est donc forcément plus que bienvenue.

Marcelo, séparation compliquée avec l'OL...

D'après L'Equipe, l'Olympique Lyonnais n'aurait pas encore réussi à trouver d'accord pour une séparation à l'amiable avec son défenseur central, le Brésilien Marcelo. Pourtant, ce dernier aurait une offre ferme en provenance de la Turquie (Demirspor), mais il n'aurait pas répondu.

Notre avis : Marcelo n'aurait pas forcément intérêt à faire traîner les choses plus que cela.

...qui a trouvé un accord avec Azmoun

Priorité de cette fin de mercato pour Lyon, l'attaquant Sardar Azmoun se serait mis d'accord avec le club rhodanien sur les contours de son futur contrat à l'OL, probablement pour une durée de 5 ans, selon L'Equipe. Ne reste plus qu'à convaincre le Zénith, qui serait désormais favorable à une vente aux alentours de 15 millions d'euros, hors bonus. Avant de donner leur accord, les dirigeants russes attendraient de trouver un remplaçant à Azmoun. Tout devrait s'accélérer dans les prochaines heures, et l'international iranien pourrait, si tout se passe bien, effectuer sa visite médicale lundi, à la veille de la fermeture du mercato.

Notre avis : Le timing va être serré et Peter Bosz, qui pousse grandement pour la réalisation de ce transfert, pourrait finir déçu

Wolverhampton ne lâche pas Caleta-Car

Selon les informations de L'Equipe, Wolverhampton n'aurait pas l'intention de se retirer du dossier du défenseur de l'Olympique de Marseille Duje Caleta-Car et aurait même accéléré. Les discussions s'intensifient entre les différentes parties, alors que le club anglais serait prêt à mettre environ 15 millions d'euros sur la table.

Notre avis : Avec le mercato effectué par l'OM, le joueur n'aura certainement pas autant de temps de jeu que par le passé. Un départ lui serait donc plus que bénéfique.

Objectif Chelsea : Koundé serait décidé à partir

D'après Sky Italia, Jules Koundé souhaite quitter le FC Séville pour rejoindre Chelsea. Les Blues prépareraient une offre d'environ 50 millions d'euros... qui serait insuffisante aux yeux du club andalou. Situation tendue mais pas dans l'impasse. Koundé est sous contrat jusqu'en 2024. Recruté à Bordeaux en 2019 contre la somme de 25 millions d'euros, il a une valeur marchande de 60 millions d'euros, d'après Transfermarkt.

Notre avis : Un dossier qui avance pas à pas, mais tout semble aller dans le sens d'un départ du joueur vers l'Angleterre.

Fin de la piste Trippier à Manchester United ?

Toujours d'après Sky Italia, à moins de propositions ou de mouvements inattendus, Kieran Trippier ne rejoindra pas Manchester United cet été. L'Atlético de Madrid demandrait toujours environ 40 M€.

Notre avis : Manchester United a déjà plus que réussi son mercato, et c'est peu de le dire.

Tottenham veut Moriba

Selon les informations de Mundo Deportivo, Tottenham serait venu aux renseignements concernant le jeune milieu de terrain Ilaix Moriba. Leipzig est également sur les rangs, alors que le FC Barcelone demande environ 20 millions d'euros.

Notre avis : Bien dommage que le joueur ne poursuive pas sa progression dans son club formateur.

L'AC Milan insiste pour Faivre

D'après L'Equipe, l'AC Milan ne lâche pas le Français Romain Faivre, pensionnaire de Brest, et devrait même de nouveau passer à l'action ce week-end, après une première offre transmise en fin de semaine.

Notre avis : L'AC Milan n'aura certainement aucun mal à trouver les bons arguments pour parvenir à ses fins.

Odriozola prêté à la Fiorentina

Via son compte Twitter officiel, ce samedi, le club de la Fiorentina a officialisé l'arrivée, sous la forme d'un prêt, de l'arrière droit international espagnol Alvaro Odriozola (25 ans), en provenance du Real Madrid. Il s'agit d'un deuxième prêt pour le principal intéressé, après celui de six mois effectué du côté du Bayern Munich, en 2020.

Notre avis : Un club qui pourrait certainement lui permettre de davantage pouvoir s'exprimer sur le terrain.

La piste Laborde pour Rennes ?

Selon les informations de L'Equipe, Rennes serait entré dans la course pour l'attaquant français Gaëtan Laborde (27 ans), pensionnaire de Montpellier. Les deux clubs auraient pris contact, avec un transfert qui pourrait avoir lieu autour des 20 millions d'euros. Lyon, West Ham, le FC Séville et le Zenit Saint-Pétersbourg sont également sur les rangs.

Notre avis : Difficile d'imaginer Montpellier le laisser partir, après Delort.

Bordeaux s'intéresse à Edouard

D'après Sky Sports, les Girondins de Bordeaux aimeraient renforcer leur secteur offensif et s'intéresseraient de près au profil de l'attaquant français Odsonne Edouard (23 ans), pensionnaire du Celtic. Le joueur, formé au Paris Saint-Germain, bénéficie d'un bon de sortie pour cet été.

Notre avis : Un joueur qui pourrait ne faire que du bien au club.

