Joao Felix se sent bien à l'Atletico

Dans un entretien accordé au podcast Que Golazo, relayé par Fabrizio Romano, le journaliste du Guardian spécialisé sur le mercato, Joao Felix a assuré qu'il se sentait bien à l'Atletico Madrid. "J'apprends beaucoup aux côtés de Luis Suarez et Antoine Griezmann. Ils ont beaucoup de qualités et d'expérience. C'est très bénéfique pour moi de travailler avec eux", a expliqué le Portugais, arrivé dans la capitale espagnole à l'été 2019.

Notre avis : Sur le plan offensif, aux niveaux quantitatif et qualitatif, l'Atletico Madrid est effectivement le mieux armé en Espagne.

Alors que Jules Koundé a été très fortement sollicité par Chelsea l'été dernier, le FC Séville n'a pas voulu laisser partir son international français, car l'offre n'a jamais été supérieure à 80 millions d'euros. Dans un entretien accordé sur Canal Sur Radio, Monchi, le directeur sportif du club andalou, est revenu sur cet épisode. "La proposition que nous avons reçue l'été dernier était bonne. C'était la plus importante que le club n'ait jamais reçue de toute son histoire. Mais elle n'a pas atteint la clause libératoire fixée pour le joueur. De plus, cette offre est arrivée dans un moment qui n'était pas approprié', a-t-il indiqué.

Notre avis : Dès le mercato hivernal, Chelsea devrait revenir à l'abordage pour Jules Koundé.

Le Bayern Munich cible Adeyemi

Avec déjà onze buts marqués toutes compétitions confondues, Karim Adeyemi réalise un début de saison canon. L'attaquant de Salzbourg, qui a marqué un doublé contre le LOSC lors de la 2e journée de la phase de poules de C1 fin septembre, est suivi par le Bayern Munich. D'après Sky Germany, l'entourage de l'international allemand de 19 ans discuterait avec les dirigeants du Bayern Munich.

Notre avis : Les prix vont vite grimper pour la pépite du RB Salzbourg, qui fait tourner la tête des plus grands clubs européens. Le Bayern Munich sera-t-il prêt à faire monter les enchères ?

Le Barça pense à Isak

Malgré ses difficultés financières, le FC Barcelone veut recruter sur le plan offensif l'été prochain. Si Erling Haaland devrait être inatteignable, les Blaugrana pourraient se rabattre sur un autre attaquant d'Europe du Nord. D'après la Cadena Ser, le club catalan suivrait avec attention Alexander Isak (22 ans), l'attaquant de la Real Sociedad qui brille depuis son départ du Borussia Dortmund il y a deux ans.

Notre avis : La présence de la légende suédoise Henrik Larsson dans le staff du Barça pourrait faciliter l'opération.

Nîmes prêt à lâcher Ferhat

Alors qu'il n'a pas quitté Nîmes cet été, malgré la relégation en L2 et de nombreuses sollicitations, Zinédine Ferhat, en fin de contrat en juin 2022, pourrait prochainement partir. C'est en tout cas ce qu'a sous-entendu Reda Hammache, le directeur sportif des Crocos, au média local Objectif Gard. "Pour lui comme pour les autres, on est obligé d'ouvrir une oreille et un oeil sur les éventuels intérêts", a déclaré le dirigeant tout en précisant que "la priorité du club n'était pas d'obtenir une indemnité de départ".

Notre avis : Au regard du talent de l'international algérien de 28 ans, c'est un gâchis de le voir évoluer en L2.

